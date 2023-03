Ferien in Bremen 2023 und 2024: Alle Termine

Wann sind die Ferien in Bremen im Schuljahr 2022 / 2023 und im Schuljahr 2023 / 2024? Hier finden Sie die Termine für Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien, Halbjahresferien, Osterferien und Pfingstferien.

Welche Ferien-Termine gibt es in Bremen? Neben den großen Schulferien im Sommer, im Herbst, zu Weihnachten und zu Ostern, gibt es auch kurze Halbjahresferien. Zu Pfingsten bekommen die Schülerinnen und Schüler in der Hansestadt einen weiteren Tag schulfrei. Dazu kann es bewegliche Ferientage geben.

Hier folgt die Übersicht über die Ferien-Termine in Bremen für das Schuljahr 2022 / 2023 und für das Schuljahr 2023 / 2024, wie sie von der Senatorin für Kinder und Bildung angegeben werden. Weiter unten erfahren Sie, warum es bei der Festlegung der Sommerferien eine Besonderheit gibt.

Welche Ferien gibt es in Bremen?

Bevor weiter unten die Ferien-Termine für Bremen folgen, finden Sie hier erst einmal eine Übersicht darüber, welche Schulferien es in dem Bundesland generell gibt.

Sommerferien

Herbstferien

Weihnachtsferien

Halbjahresferien

Osterferien

Die Halbjahresferien in Bremen nach der ersten Hälfte des Schuljahres dauern nur zwei Tage. Schulfrei haben die Schülerinnen und Schüler außerdem an den Terminen der gesetzlichen Feiertage in Bremen und am Dienstag direkt nach Pfingsten. Darüber hinaus kann es einen oder zwei bewegliche Ferientage geben.

Wann sind die nächsten Ferien in Bremen 2023?

Nächste Ferien in Bremen sind die Halbjahresferien 2023 vom 30. bis zum 31. Januar.

Ferien in Bremen 2022 und 2023

Sommerferien in Bremen 2022: 14.7. bis 24.8.2022

Herbstferien in Bremen 2022: 17.10. bis 29.10.2022

Weihnachtsferien in Bremen 2022 / 2023: 23.12.2022 bis 6.1.2023

Halbjahresferien in Bremen 2023: 30.1. bis 31.1.2023

Osterferien in Bremen 2023: 27.3. bis 11.4.2023

Pfingstferien 2023: 30.5.2023

Im Schuljahr 2022 / 2023 gibt es einen beweglichen Ferientag in Bremen. Die Schulen können den Termin selbst wählen. Legen sie das Datum nicht fristgerecht fest, findet der Ferientag am 19. Mai 2023 statt.

Ferien in Bremen 2023 und 2024

Sommerferien in Bremen 2023: 6.7. bis 16.8.2023

Herbstferien in Bremen 2023: 16.10. bis 30.10.2023

Weihnachtsferien in Bremen 2023 / 2024: 23.12.2023 bis 5.1.2024

Halbjahresferien in Bremen 2024: 1.2 bis 2.2.2024

Osterferien in Bremen 2024: 18.3. bis 28.3.2024

Pfingstferien 2024: 21.5.2024

Im Schuljahr 2023 / 2024 gibt es zwei bewegliche Ferientage in Bremen, die die Schulen selbst festlegen können. Wird das nicht fristgerecht getan, finden sie am 2.10.2023 und am 10.5.2024 statt.

Schulferien in Bremen: Dauer und Festlegung der Termine im Kalender

Die Bildung ist Sache der Bundesländer in Deutschland. Diese haben sich für die Festlegung der Ferien-Termine auf einige Regeln geeinigt. Die Ferien in Deutschland dauern demnach insgesamt 75 Werktage, wobei die Samstage in den Ferienzeiten mitgezählt werden.

Die Sommerferien müssen sechs Wochen dauern und irgendwann zwischen dem 20. Juni und dem 15. September stattfinden. Die Termine der Sommerferien werden von der Kultusministerkonferenz für die Bundesländer festgelegt. Sie sollen im Kalender so geplant werden, dass diese Ferien von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich beginnen und enden. Davon soll der Tourismus profitieren. Außerdem wird so der Reiseverkehr entlastet.

Bei den anderen Ferien ist Bremen unabhängig von den anderen Bundesländern. Der Stadtstaat kann die Termine für Herbstferien, Weihnachtsferien, Halbjahresferien, Osterferien und Pfingstferien also selbst festlegen. (sge)

