"Maischberger" heute am 5. Juli 2023: Gäste mit Christian Lindner

In der Talkshow "Maischberger" heute am 5. Juli 2023 geht es um zwei große Themen. Welche Gäste sind dabei? Das sind die Infos zur Sendung.

05.07.2023 | Stand: 07:26 Uhr

Bei "Maischberger" heute Abend hat die Moderatorin sechs Gäste im Studio. Einer davon ist der Bundesfinanzminister und FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner.

Wer sind die weiteren Gäste von Sandra Maischberger am 5. Juli 2023? Wo gibt es die Übertragung und Wiederholung? Was sind die weitere Sendetermine vor der Sommerpause? Alle Antworten erfahren Sie hier.

"Maischberger": Gäste heute am 5. Juli 2023

Das sind die Gäste von Sandra Maischberger heute Abend im Überblick, wie die ARD sie angekündigt hat:

Christian Lindner: Bundesfinanzminister, FDP-Parteivorsitzender

Bundesfinanzminister, FDP-Parteivorsitzender Carlo Masala: Militärexperte

Militärexperte Michail Kasjanow: russischer Oppositionspolitiker

russischer Oppositionspolitiker Petra Gerster : langjährige Moderatorin der ZDF-heute-Nachrichten

: langjährige Moderatorin der ZDF-heute-Nachrichten Kerstin Palzer: Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio

Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Jörg Thadeusz: Moderator und Autor

Thema bei "Maischberger" heute am 5. Juli 2023

Sandra Maischberger spricht beim ersten Thema mit Christian Lindner darüber, welche Ausgaben gestrichen werden müssen, um die Schuldenbremse einzuhalten. Dabei wird auch die Frage aufgeworfen, was aus der geplanten Kindergrundsicherung wird. In der Ankündigung wird der FDP-Politiker so zitiert: "Wer etwas Neues finanzieren will, muss sagen, woher das Geld kommen soll - sprich, was nicht mehr finanziert werden soll."

Außerdem geht es bei "Maischberger" am 5. Juli 2023 um die Ukraine. Die Diskussion dreht sich unter anderem um die Frage, ob der Ukraine bei der Gegenoffensive der Durchbruch gelingen kann. Und wie geschwächt ist Putin nach dem abgebrochenen Putschversuch?

Petra Gerster, Kerstin Palzer und Jörg Thadeusz begleiten die Sendung. Sie diskutieren mit, erklären aber auch.

"Maischberger": Übertragung heute im TV und Live-Stream

Die "Maischberger"-Sendung vom 5. Juli 2023 ist von 22.50 bis 0.05 Uhr in der ARD zu sehen. Die Übertragung gibt es dabei nicht nur im Free-TV. Es wird auch ein kostenloser Live-Stream auf der Seite des Senders angeboten.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wenn Sie "Maischberger" am 5. Juli 2023 verpassen, haben Sie gleich mehrere Gelegenheiten, die Sendung als Wiederholung nachzuholen. Das sind die Sendetermine:

06.07.2023, 00.45 Uhr: WDR

06.07.2023, 03.20 Uhr: ARD

06.07.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

Völlig unabhängig von bestimmten Sendezeiten lässt sich die aktuelle Folge nach der Ausstrahlung aber auch online sehen. Alle Sendungen der Talkshow werden in der Mediathek der ARD veröffentlicht.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine vor der Sommerpause

Die großen deutschen Talkshows gehen in die Sommerpause 2023. "Maischberger" läuft auch nur noch in der kommenden Woche - und dann erst wieder zwei Monate später ab dem 12. September 2023.

Das sind damit die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

05.07.2023, 22.50 Uhr

11.07.2023, 22.50 Uhr

12.07.2023, 22.50 Uhr

12.09.2023, 22.50 Uhr

