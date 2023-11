"Markus Lanz" heute am 23. November 2023: Das sind die Gäste

Journalist und Moderator Markus Lanz führt durch eine neue Ausgabe seiner gleichnnamigen Talksendung. Hier gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste.

23.11.2023 | Stand: 16:51 Uhr

Drei Mal die Woche lädt Markus Lanz in seine Gesprächssendung ein - der Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagabend beim ZDF sind fest in der Hand des Talkmasters.

Gezeigt wird die neue Ausgabe von " Markus Lanz " also in gewohnter Manier vom Sender ZDF . Das bedeutet, dass man die Ausgabe am 23. November 2023 ganz entspannt im linearen TV zu Hause vor dem heimischen Fernsehgerät verfolgen kann. Gleichzeitig wird die Talkshow aber auch im ZDF-Livestreamübertragen. Der Start ist für 23.15 Uhr angesetzt. Wem das zu spät ist, um die Sendung live zu verfolgen, der hat auch die Möglichkeit, sie im Nachgang noch in der ZDF-Mediathek anzusehen.

Sie wollen wissen, worüber heute Abend bei " Markus Lanz " gesprochen wird und wer eingeladen ist? Wir haben alle wichtigen Informationen rund um Thema und Gäste bei " Markus Lanz " am 23. November 2023.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 23. November 2023

Im Regelfall dreht sich die Diskussion bei " Markus Lanz " um eine übergeordnete, gesellschaftspolitische Fragestellung. In der heutigen Ausgabe vom 23. November 2023 wird allerdings eine Mischung an Themen besprochen. Auf der einen Seite geht es um die Flugblatt-Affäre von Hubert Aiwanger sowie seinen politischen Ambitionen. Aber auch die Finanz- und Wirtschaftspolitik der Ampel sowie der Krieg in Gaza wird besprochen.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 23. November 2023

Meistens lädt Moderator Markus Lanz drei bis vier Gäste ein, um das Thema der Sendung zu besprechen. So auch in der heutigen Ausgabe am Donnerstag, dem 23. November 2023. Folgende Personen werden neben Lanz auf dem Podium Platz nehmen:

Hubert Aiwanger , Stellvertretender Ministerpräsident Bayern

Der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger äußert sich bei " Markus Lanz " zu Fragen der Migrations- und Energiepolitik und zum Erfolg seiner " Freien Wähler " bei der Landtagswahl in Bayern .

Roman Deininger, Journalist

Deininger ist Chefreporter bei der Süddeutschen Zeitung und war maßgeblich an den Recherchen rund um Aiwangers Flugblatt-Affäre beteiligt. In der heutigen Ausgabe von " Markus Lanz " äußert er sich zu den Folgen der Causa.

Michael Bröcker , Journalist

Bröcker ist Chefredakteur von "The Pioneer". Als solcher beschäftigt er sich mit der Finanz- und Wirtschaftspolitik der Ampelkoalition. Bei " Markus Lanz " analysiert er außerdem die bundespolitischen Ambitionen Hubert Aiwangers .



Güner Balci , Sozialarbeiterin

Balci ist seit 2020 Integrationsbeauftragte von Berlin-Neukölln . Sie ist heute bei " Markus Lanz ", um die Stimmungslage unter der arabischsprachigen Bevölkerung des Viertels seit Beginn des Krieges in Gaza zu schildern.