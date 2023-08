Netflix-Abos im Überblick: Modelle, Preise und Unterschiede

Bei den Abos des Streamingdienstes Netflix kann man schon einmal durcheinander kommen. Wir erklären, wie sich die einzelnen Modelle voneinander unterscheiden.

02.08.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Egal ob Miniserien wie "Das Damengambit", Fantasy-Knaller wie "The Witcher" oder große Dramen wie "The Crown": Der Streaming-Dienst Netflix ist von den heimischen Bildschirmen nicht mehr wegzudenken und hat uns bereits unzählige Male vor Langeweile an verregneten Abenden bewahrt. Allerdings ist die Abo-Politik bei Netflix derzeit etwas undurchsichtig, weshalb wir für Sie aufgelistet haben, welche Modell derzeit angeboten werden.

Übrigens: Netflix hat kürzlich das Account-Sharing abgeschafft. So teuer kommt es Sie jetzt, wenn Sie Ihren Netflix-Account mit anderen teilen.

Netflix Abo: Modelle, Preise und Unterschiede in der Übersicht

Netflix bietet aktuell vier verschiedene Abonnementmodelle an, die sich in Preis und Funktionen voneinander unterscheiden. Hier sind die aktuellen Kosten für die Netflix-Abos in Deutschland, wie sie Netflix selbst auf seiner offiziellen Seite vorstellt:

Basis-Abo mit Werbung : Für 4,99 Euro pro Monat erhalten Sie Standardauflösung (HD), einige Filme und Serien sind nicht verfügbar und es kann nur auf einem Gerät genutzt werden.

: Für 4,99 Euro pro Monat erhalten Sie Standardauflösung (HD), einige Filme und Serien sind nicht verfügbar und es kann nur auf einem Gerät genutzt werden. Basis-Abo : Dieses Abo kostet 7,99 Euro pro Monat und bietet Standardauflösung (HD) sowie unbegrenzten Zugang zu Filmen und Serien. Netflix kann auf einem Gerät genutzt werden.

: Dieses Abo kostet 7,99 Euro pro Monat und bietet Standardauflösung (HD) sowie unbegrenzten Zugang zu Filmen und Serien. Netflix kann auf einem Gerät genutzt werden. Standard-Abo : Für 12,99 Euro pro Monat erhalten Sie Standardauflösung (SD) und HD-Auflösung sowie unbegrenzten Zugang zu Filmen und Serien. Netflix kann hier auf zwei Geräten gleichzeitig genutzt werden.

: Für 12,99 Euro pro Monat erhalten Sie Standardauflösung (SD) und HD-Auflösung sowie unbegrenzten Zugang zu Filmen und Serien. Netflix kann hier auf zwei Geräten gleichzeitig genutzt werden. Premium-Abo: Für 17,99 Euro pro Monat erhalten Sie Standardauflösung (SD), HD- und Ultra-HD-Auflösung sowie unbegrenzten Zugang zu Filmen und Serien. Im Premium-Abo können Sie Netflix auf vier Geräten gleichzeitig nutzen.

Achtung: In Kanada wurde das Netflix Basis-Abo bereits abgeschafft. Der Streamingdienst könnte diesen Schritt auch in Deutschland gehen.

Netflix Abo ändern - So geht's

Sie können Ihr Netflix-Abo im Übrigen jederzeit ändern. Wie Netflix angibt, geschieht das einfach über Ihr Netflix-Konto und der Auswahl der Option "Abo ändern" unter "Abo-Details".

Wenn Sie zu einem teureren Abonnement wechseln, tritt die Änderung sofort in Kraft und Sie können sofort alle zusätzlichen Funktionen nutzen. Da Netflix ein vorab bezahlter Dienst ist, ändert sich Ihr Rechnungsdatum in Abhängigkeit vom Restguthaben Ihrer letzten Zahlung. Wenn Sie hingegen zu einem günstigeren Abonnement wechseln, tritt die Änderung am nächsten Rechnungsdatum in Kraft. Sie können die Funktionen des teureren Abonnements bis zu Ihrem nächsten Rechnungsdatum weiterhin nutzen.

Auch die Kündigung eines Netflix-Abos ist über das Menü jederzeit möglich.

Gerade mit den eigenen Produktionen ist Netflix bei seiner Kundschaft sehr beliebt. Lilly Collins' Dramedy "Emily in Paris" soll ende diesen, Anfang kommenden Jahres bereits eine neue Staffel rausbringen. Und auch die Kultserie "Stranger Things" soll wohl eine fünfte Staffel bekommen.