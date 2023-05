Tatort-Kritik zu "Game Over" aus Müchen: "Verzockt"

Die Tatort-Kritik zu "Game Over" aus München: Franz Leitmayer und Ivo Batic liefern auf unbekanntem Terrain einen mäßig überzeugenden Aktionthriller ab. Die Pressestimmen.

21.05.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Im Tatort heute (21.05.2023) aus Münchengeht es um den Mord an einer jungen Polizistin - und die Welt der professionellen Gamer. Dabei prallen in "Game Over" (Regie: Lancelot von Naso) Welten aufeinander: Die Münchner Kommissare Franz Leitmayer (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) müssen sich in ihrem 92. Fall vom jungen Kollegen Kalli (Ferdinand Hofer) die digitale Welt erklären lassen. Das Ergebnis überzeugt nicht vollends. Die Tatort-Kritik in den Pressestimmen.

Tatort-Kritik zu "Game Over" aus München: "Schönes Stück Action"

In dieser Welt der Spiele geht die Konzentration auf das Wesentliche in einem Kriminalfall leider verloren. Rheinische Post

"Game Over" gönnt sich ein schönes Stück Action, das den Münchner Silberrücken gut zu Gesicht steht. ntv

Der Münchner Tatort verzockt sich mit der uralten Gamer-Debatte. Die Kommissare Batic und Leitmayr erscheinen dabei als staunende Digital-Analphabeten. Aber Optik und Spannung stimmen. Dafür sorgt die Technik. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Souveräne Münchner punkten mit herausragendem Thriller. kino.de

Kritik zum München-Tatort heute: "Glaubwürdige, dichte Story"

Der Tatort aus München verirrt sich in den Untiefen der Gaming-Szene. Neue Zürcher Zeitung

Die Autoren Stefan Holtz und Florian Iwersen strickten eine glaubwürdige, dichte Story ohne moralischen Zeigefinger um Geldgier, Sucht und zu allem bereite Glücksritter, die den Bezug zur Wirklichkeit verloren haben. TV Spielfilm

Wer eine Affinität für das Thema Gaming hat, darf gerne einschalten. Alle anderen können sich diesen Tatort sparen. Stern

Ein bisschen Action, ein wenig Pädagogik: Dieser Tatort dürfte die Kids, die zocken, genauso wenig erreichen wie die Eltern, die sich zu Recht oder Unrecht um diese Kids sorgen. Der Spiegel

