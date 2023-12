Promi Big Brother: Tränen und Vorwürfe im Hot Tub - Iris Klein über Peter: "Du hast alles kaputt gemacht!"

Bei Promi Big Brother steht in Folge 11 die "Hot-Tub-Challenge" an. Und wer bietet beim Baden bessere Gesellschaft als der Ex-Partner? Das dachte sich auch SAT. 1 und steckte Iris und Peter Klein zusammen in die Wanne.

Kein Zweifel: In der aktuellen Staffel von Promi Big Brother sind die Konflikte zwischen Iris Klein und ihrem Noch-Ehemann Peter eine der Dynamiken an denen sich die Zuschauer nicht satt sehen können. Das sieht auch der Sender so und packt das Ex-Paar kurzerhand zusammen in den Hot-Tub. Dort sollen Iris und Peter über schöne Momente ihrer Ehe sprechen. Doch die Stimmung geht schnell baden und das Gespräch endet mit Tränen und Vorwürfen.

Promi Big Brother: Iris Klein bricht in Tränen aus - Was passierte im Hot Tub?

Doch warum steigt Iris mit Peter eigentlich in die Wanne? "Schuld" ist Big Brother , der den Promis ein Angebot macht. "Der Hot Tub muss konstant von zwei Bewohnern besetzt sein", liest Container-Chef Matthias vor. Die von Big Brother eingeteilten Teams müssen sich dann über ein vorgegebenes Thema unterhalten. Wenn alle die Aufgabe durchziehen, winken am Ende Videobotschaften der Liebsten als Belohnung. Für die Zuschauer wahrscheinlich keine große Überraschung: Ausgerechnet Iris und Peter bilden eines der Teams und sollen im Hot Tub den Anfang machen. Ihr vorgegebenes Thema: Die schönsten Momente ihrer 20-jährigen Ehe. Ein Thema, dass für Iris nicht leicht sein dürfte - immerhin sinnierte sie erst kürzlich im Container über ihre größten Schicksalsschläge und auch bei der großen Aussprache zwischen ihr und Peter bei Big Brother kam das Ex-Paar auf keinen Nenner.

„Ich hoffe, dass mein Freund jetzt nicht tobt, wenn er das sieht", sind allerdings Iris ’ erste Wort, nachdem sie sich zu Peter in den Hot Tub setzt. Peter nimmt dagegen die Aufgabe ernster: „Ich fand unsere Reise nach Amerika mega schön!" Doch Iris blockt ab. Die 56-Jährige erinnert sich offenbar an nichts Schönes in den 20 Jahren mit ihrem dritten Ehemann. "Über schöne Tage kann ich nicht reden, denn die hatten wir eigentlich nie!"

Peter reagiert fast resigniert darauf. "Wenn du nichts als schön empfunden hast, dann tut mir das leid. Vielleicht erlebst du mit deinem Freund jetzt schönere Zeiten", erwidert er nur und Iris stellt fast schon ein bisschen trotzig klar: "Hab ich jetzt schon mehr erlebt!"

Promi Big Brother: Iris gegen Peter - Paulina muss einschreiten

Als es wieder um das Thema Eifersucht geht, schießt Iris direkt gegen Schauspielerin Yvonne Woelke (42), mit der Peter angeblich eine Affäre gehabt haben soll. Beide waren beim Dschungelcamp 2023 Begleitpersonen. Peter von seinem Schwiegersohn Costa Cordalis , Woelke von ihrer Freundin Djamila Rowe (56). Peter und Yvonne streiten die Gerüchte bis heute ab, aber Iris ist fest davon überzeugt, dass zwischen den beiden etwas läuft.

"Deine Freundin wird toben. Sie hat unsere Ehe kaputt gemacht!", sagt Iris . Da reicht es Peter . "Hör doch einfach mal mit dem Scheißthema auf, du kannst nichts anderes als über dieses Thema zu reden." In Peters Augen sei die Ehe mit Iris schon länger angezählt gewesen "2022 war sie schon am scheitern und am kaputt gehen", stellt der 56-Jährige klar. Oft genug habe er Iris in der Zeit darauf hingewiesen, dass zwischen ihnen etwas schief läuft. "Dir war es egal!"

Iris lässt sich aber nicht abbringen: "Du hast alles kaputt gemacht!", wirft sie ihrem Noch-Ehemann vor. "Weil du nicht stark genug warst zu widerstehen. Du hast dich verliebt. Ich hätte mich nie in einen anderen Mann verliebt und das weißt du auch!"

Bei Iris fließen die Tränen und die Stimmung ist im Eimer - und damit ist auch der Preis für die Bewohner des Containers in Gefahr. Mitbewohnerin Paulina muss einschreiten. " Iris , du musst reden! Ich ertränke dich sonst! Bitte zieht euch irgendwas aus der Nase." Das Einschreiten scheint Wirkung zu zeigen. Die Katzenberger-Mutter gesteht dann doch: "Ja, schön war es, als die Kinder noch klein waren."

Übrigens: Wie es im Container zwischen dem Noch-Ehepaar weitergeht sehen Sie täglich zu wechselnden Uhrzeiten auf Sat.1 oder im Live-Stream auf Joyn+. Wir haben zudem noch für Sie zusammengefasst, wer bereits den Container verlassen musste.