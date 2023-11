Diese Christkindlesmärkte in der Region Augsburg sind einen Besuch wert

Ob mit kulturellem Rahmenprogramm, Ausstellungen oder Engerlgruß: Rund um Augsburg lohnen viele Advents- und Weihnachtsmärkte einen Besuch. Eine Übersicht.

In Augsburg hat am Montag der Christkindlesmarkt am Rathausplatz begonnen, doch auch in den umliegenden Städten und Gemeinden gibt es viele schöne und traditionsreiche Märkte, die einen Besuch lohnen. Ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Waldweihnacht auf Gut Mergenthau bei Kissing : Mit ihrer stimmungsvollen Atmosphäre bezaubert die Waldweihnacht auf Gut Mergenthau bei Kissing noch an den Wochenenden 2./3. sowie 9./10., und 16. /17. Dezember. Geöffnet ist samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Regionale Aussteller bieten Kunsthandwerk und Kulinarik. Pony- und Kamelreiten, Greifvogelschau und Musik sind einige Programmpunkte des Marktes. Der Eintritt ist frei, Parkplätze befinden sich am Gutshof. Der Verkauf der zertifizierten Bio-Christbäume findet ab 25. November bis 23. Dezember täglich von 9 bis 16 Uhr statt sowie am Vormittag des 24. Dezember.

Beim Friedberger Advent gibt es ein kulturelles Rahmenprogramm

Friedberger Advent: Hochwertige Produkte in einmaliger Atmosphäre mit Lichterglanz sowie ein anspruchsvolles kulturelles Rahmenprogramm mit Konzerten und einer Ausstellung machen den Reiz des Friedberger Advents rund um die Jakobskirche aus. Die "Nacht der Sterne" (lange Kunstnacht) findet am Freitag, 8. Dezember, bis 22 Uhr statt und die lange Einkaufsnachtim Stadtgebiet und auf dem Markt am Freitag, 15. Dezember, bis 22 Uhr. Ansonsten sind die Öffnungszeiten vom 5. bis 23. Dezember montags bis freitags 16 bis 20.30 Uhr, samstags und sonntags 13 bis 20.30 Uhr. An den Samstagen ist das Parken in der Stadt kostenlos.

Weihnachtsmarkt Oberschönenfeld : Rund um das 800 Jahre alte Kloster Oberschönenfeld veranstaltet der Bezirk Schwaben am dritten Adventswochenende seinen Weihnachtsmarkt. Hier wechseln sich schwäbische Spezialitäten mit ausgefallenen Geschenkideen und Sonderausstellungen im Volkskundemuseum, der schwäbischen Galerie oder dem Naturkunde-Haus ab. Während des Weihnachtsmarkts ist der Eintritt in alle Museen frei. Kinder kommen auf dem barrierefreien Spielplatz oder der Kreativwerkstatt auf ihre Kosten. Geöffnet ist der Markt am Freitag, 15. Dezember, von 16 bis 20 Uhr, Samstag, 16. Dezember, von 12 bis 20 Uhr sowie Sonntag, 17. Dezember, von 12 bis 19 Uhr.

Schwabmünchner Hoigarten: Der Weihnachtsmarkt in Schwabmünchen eröffnet am Donnerstag, 30. November, in der Fuggerstraße. Dabei wird der Stadtplatz von 18 Ausstellern bespielt. Neben Glühwein und Speisen gibt es wieder Kunsthandwerk, Geschenkartikel , Mützen, Socken, Plätzchen und vieles mehr. Neu ist heuer ein Kinderkarussell, das im angrenzenden Stadtgarten seine Runden dreht. An jedem Tag gibt es musikalische Unterhaltung. Drei Wochen lang bis 17. Dezember ist immer donnerstags und freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 15 bis 20 Uhr geöffnet.

Ein Postkasten für Briefe ans Christkind steht in Königsbrunn

Niklausmarkt in Königsbrunn : Der Niklausmarkt in Königsbrunn auf dem Gelände der Eisarena und dem Infopavillon 955 öffnet am zweiten Adventswochenende . Doch zum ersten Mal beginnt der Markt schon am Donnerstag und dauert daher vier statt nur drei Tage. Neben Speisen, Getränken und Musik wird es zahlreiche Stände mit unter anderem Selbstgemachtem und Dekoartikeln geben. Auch für Kinder ist viel los: In den Christkindl-Postkasten können Briefe und Wunschzettel eingeworfen werden. In einer Märchenhütte werden Geschichten gelesen. Zudem lädt eine Eselkutsche zum Mitfahren ein. Geöffnet sind die Pforten des Weihnachtsmarktes am Donnerstag und Freitag, 7./8. Dezember, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 9. Dezember, von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, von 14 bis 20 Uhr.

Christkindlmarkt in Bobingen : Der Christkindlmarkt in Bobingen findet am ersten Adventswochenende auf dem Rathausplatz statt. Angeboten wird unter anderem Kunsthandwerk. Zudem bereichern verschiedene Musikgruppen die Veranstaltung. Geöffnet hat der Markt von Donnerstag, 30. November, bis Samstag, 2. Dezember, von 17 bis 21 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, von 14 bis 20 Uhr.

Am schönsten ist es in Thierhaupten bei winterlichen Temperaturen

Engerlmarkt Thierhaupten : Bei winterlichen Temperaturen ist es auf dem Engerlmarkt in Thierhaupten besonders schön. Die über 60 Aussteller verteilen sich im Innen- und Außenbereich des Klosters Thierhaupten . Beim Engerlgruß singen die Engel jeden geöffneten Abend um 18 Uhr. Neben kulinarischen Köstlichkeiten halten eine Feuershow (samstags, jeweils 17 Uhr) und ein Eiskünstler (Sonntag, 3. Dezember, 15 Uhr) die Gäste in Atem. Zudem gibt es Kerzenziehen und ein Märchenzelt. Geöffnet ist der Engerlmarkt an den Samstagen, 2. und 9. Dezember, jeweils von 15 bis 21 Uhr und an den Sonntagen, 3. und 10. Dezember, jeweils von 12 bis 20 Uhr.

Weihnachtsmarkt und Märchenweihnacht Neusäß : Das Besondere am Neusässer Weihnachtsmarkt ist der Märchenspaziergang. Dieser ist täglich geöffnet und führt durch die verkehrsberuhigte Zone der Stadt. Kinder können dabei sogar eine Märchenrallye absolvieren. Zudem werden Punsch, Glühwein, verschiedene Spezialitäten, wie Raclette oder Churros und Kunsthandwerk angeboten. Besucht werden kann die Neusässer Märchenweihnacht vom 1. Dezember bis zum 7. Januar 2024, der Markt öffnet an allen vier Adventswochenenden freitags und samstags jeweils von 16 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr, am 24. Dezember ist geschlossen.

Affinger Weihnachtsmarkt : Der Weihnachtsmarkt in Affing lockt nicht nur mit einem besonderen Ambiente im Schlosshof, sondern auch mit einem liebevollen Rahmenprogramm für Groß und Klein. So gibt es etwa ein Marionettentheater, Blasmusik, Weihnachtslieder und Märchenerzähler. Der Markt selbst dient einem guten Zweck. Die Spendenempfänger für das Jahr 2023 sind der Malteser Hilfsdienst , die Pfarrei Affing für hilfsbedürftige Familien, der Kinderheim Friedberg , die Tafel Aichach ( Caritas ) und der Wünschewagen (ASB Augsburg ). Geöffnet ist am Samstag, 9. Dezember, von 14 bis 20 Uhr, Sonntag, 10. Dezember, von 12 bis 20 Uhr, Freitag, 15. Dezember, von 17 bis 21 Uhr, Samstag, 16. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und Sonntag, 17. Dezember, von 12 bis 20 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.weihnachtsmarkt-affing.de.

