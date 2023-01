Wetter am Wochenende, 28. und 29. Januar 2023: Viel Schnee - und mancherorts drohen Sturmböen

Das Wetter am Wochenende, 28. und 29. Januar 2023 besteht aus einem Potpourri aus Regen, Schnee und Sonne. Die genaue Wettervorhersage finden Sie hier.

27.01.2023

Das Wetter am Wochenende, 28. und 29. Januar 2023 wird wechselhaft: Von Sonne bis Regen und Schnee ist alles dabei. Ab Sonntagabend kann es ungemütlich werden. Die genaue Wettervorhersage finden Sie hier.

Wetter am Samstag, 28. Januar 2023: Regen, Schnee und Sonne wechseln sich ab

In Thüringen und Sachsen sowie im Süden Deutschlands dominieren laut wetterkontor.de graue Wolkenfelder und haben noch etwas Schnee im Gepäck. Ansonsten zeigt sich der Samstag wechselnd bewölkt und weitgehend trocken. Ab und an zeigt sich auch mal die Sonne. Am Abend ziehen an der Küste neue Wolken auf und bringen etwas Regen mit. Die Temperaturen erreichen minus fünf bis plus fünf Grad. Der Wind weht im Südwesten schwach bis mäßig, an der Küste wird er frisch.

Wetter am Sonntag, 29. Januar 2023: Im Süden kommt die Sonne raus

Im Norden und Nordwesten kommen am Sonntag viele graue Wolken auf, die zeitweise Nieselregen oder auch Schneegriesel mitbringen. Im Süden ist es anfangs noch neblig, später klart es etwas auf und es wird teilweise freundlich, teilweise bleibt es aber stark bewölkt. Regen ist nicht in Sicht. Wer ein paar Sonnenstrahlen einfangen möchte, sollte sich im Südwesten Deutschlands und südlich der Donau aufhalten. Im Süden erreichen die Temperaturen zwischen minus drei und plus drei Grad. Im Norden wird es etwas wärmer bei zwei bis sechs Grad. Dort nimmt der Wind im Laufe des Tages aber immer mehr zu.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, dass es am Sonntag, vor allem in der Nacht zu Montag, an den Küsten und im höheren Bergland zu ersten Sturmböen kommen kann.

Wetter am Montag, 30. Januar 2023: Sturmböen ziehen auf

Nach ein paar Sonnenstrahlen am Sonntag wird der Montag ungemütlich. Es stürmt und regnet. Auch Graupelgewitter und Sturmböen sind möglich. Vor allem an den Küsten und im Bergland kommt es teilweise zu schweren Sturmböen, in exponierten Lagen des Berglandes sind Orkanböen möglich. In Staulagen des Berglandes schneit es kräftig. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Neuschnee von fünf bis 15 Zentimetern und im höheren Bergland mit Schneeverwehungen.

