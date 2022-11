WM 2022: Ecuador - Senegal live im TV und Stream sehen - Läuft das Spiel auch im Free-TV?

In der Gruppenphase der WM 2022 trifft Ecuador auf den Senegal. Hier finden Sie alle wichtigen Infos rund um Anstoß, Übertragung, Bilanz sowie einen Live-Ticker.

29.11.2022 | Stand: 11:37 Uhr

Am 20. November 2022 fand das große Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar statt. Ecuador siegte dabei über das Gastgeberland mit zwei Toren. Insgesamt 32 Teams konnten sich im Vorfeld für die Gruppenphase qualifizieren. In Gruppe A bis H spielen wie gewohnt vier Mannschaften gegeneinander.

Am dritten Spieltag der Gruppe A trifft laut dem Spielplan der Fußball-WM 2022Ecuador nun auf Senegal. Der Senegal verlor zwar bislang gegen die Niederlande, konnte jedoch am zweiten Spieltag ebenfalls im Spiel gegen den Gastgeber Katar gewinnen.

Die Begegnung von Ecuador und Senegal findet im Khalifa International Stadium in ar-Rayyan westlich von Katars Hauptstadt Doha statt. Das ist eines der acht Stadien in Katar, in denen die Matches stattfinden.

Ecuador vs. Senegal in Gruppe A bei der WM 2022: Termin und Anstoß

Der Termin für das gemeinsame Spiel von Ecuador und Senegal bei der Fußball-WM 2022 fällt auf den heutigen Dienstag, 29. November 2022. Anpfiff ist um 16 Uhr deutscher Zeit.

Für die ecuadorianische und senegalesische Nationalmannschaft beginnt die Partie um 18 Uhr im Khalifa International Stadium. Zwei Stunden ist Katar aufgrund der Zeitverschiebung der deutschen Winterzeit voraus.

WM in Katar 2022: Übertragung von Ecuador vs. Senegal live im Free-TV und Stream?

Läuft die Begegnung Katar gegen Ecuador im Free-TV oder kostenlosen Live-Stream übertragen? Tatsächlich haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ZDF und ARD zwar die Übertragungsrechte für 48 von 64 Spielen gesichert - allerdings gehört die Partie zwischen Ecuador und dem Senegal nicht dazu. Fußballbegeistere können die Übertragung des WM-Spiels auf dem Sender MagentaTV der Telekom verfolgen. Dort wird das Spiel exklusiv gezeigt.

Hier haben wir die wichtigsten Infos rund um die Übertragung zum WM-Spiel Ecuador vs. Senegal für Sie im Überblick:

Spiel: Ecuador - Senegal, Gruppenspiel, Gruppe A

Ecuador - Senegal, Gruppenspiel, Gruppe A Datum: Dienstag, 29. November 2022

Dienstag, 29. November 2022 Uhrzeit: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Stadion: Khalifa International Stadium, ar-Rayyan

Khalifa International Stadium, ar-Rayyan Übertragung im Free-TV: nein

nein Übertragung im Pay-TV:MagentaTV(exklusiv)

Live-Ticker zu Ecuador vs. Senegal bei der WM 2022 in Katar: Spielstand und Ergebnis

Sie haben am Dienstag schon etwas vor oder können das Spiel Ecuador gegen Senegal nicht bei MagentaTV sehen? Sie möchten die Begegnung am dritten Spieltag der Gruppenphase dennoch nicht verpassen? Mit dem Live-Ticker haben Sie die Möglichkeit, den kompletten Spielverlauf inklusive Aufstellung, gelben und roten Karten, sowie Auswechslungen zeitgleich zur TV-Ausstrahlung zu verfolgen.

Bilanz von Ecuador vs. Senegal: Haben die Teams schon mal gegeneinander gespielt?

Laut dem Portal fussballdaten.de haben beide Länder bereits zwei Mal gegeneinander gespielt. Beide Begegnungen liegen allerdings schon einige Jahre zurück: Zum ersten Mal kickten die Länder vor zwanzig Jahren miteinander. 2002 gewann Senegal mit 1:0. Drei Jahre später, 2005, siegte ebenfalls der Senegal, mit einem 2:1. Bei der dritten Begegnung der Südamerikaner mit der Nationalmannschaft aus Afrika geht es also nicht nur um den WM-Titel: Es ist auch die Chance für Ecuador, erstmals gegen den Senegal zu gewinnen.

