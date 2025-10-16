Coaches begleiten Auszubildende

Aus dem ganzen Landkreis kamen kürzlich 16 von insgesamt 21 interessierten Freiwilligen zusammen, um sich über das Engagement eines Ausbildungscoaches zu informieren. Schaffenslust gab Einblick in Inhalte und Ablauf des Engagements, informierte rund um das Thema Ausbildung und gab Tipps für verschiedene Coachingmethoden. Bei einem Imbiss bestand zudem die Möglichkeit für Fragen und regen Austausch. Nun sind alle gespannt auf die Bildung erster Tandems. Interessierte Freiwillige können sich jederzeit unverbindlich melden unter info@fwa-schaffenslust.de oder Telefon 08331/9613395.

