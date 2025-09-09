Icon Menü
19-Jähriger in Memmingen mit Messerstichen verletzt - Spezialkommando nimmt jungen Mann fest

Schlägerei in der Innenstadt

Auf 19-Jährigen in Memmingen eingestochen: Spezialkräfte nehmen jungen Mann fest

Zwischen acht Männern entbrennt eine Schlägerei in Memmingen, ein 19-Jähriger erleidet Stichverletzungen. Die Polizei verhaftet einen 21-Jährigen – wegen versuchter Tötung.
Von Allgäuer Zeitung
    Die Kriminalpolizei Memmingen hat einen 21-Jährigen wegen versuchten Totschlags festgenommen.
    Die Kriminalpolizei Memmingen hat einen 21-Jährigen wegen versuchten Totschlags festgenommen. Foto: Ralf Lienert (Symbolfoto)

    In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Polizei einen 21-Jährigen mithilfe eines Spezialeinsatzkommandos und Spezialkräften des Bayerischen Landeskriminalamtes festgenommen. Ihm werfen die Ermittler vor, am Freitagabend in der Memminger Altstadt einen 19-jährigen Mann im Rücken- und Bauchbereich sowie am Oberarm Stichverletzungen zugefügt zu haben. Er musste medizinisch versorgt werden.

