Schlägerei in der Innenstadt Auf 19-Jährigen in Memmingen eingestochen: Spezialkräfte nehmen jungen Mann fest

Zwischen acht Männern entbrennt eine Schlägerei in Memmingen, ein 19-Jähriger erleidet Stichverletzungen. Die Polizei verhaftet einen 21-Jährigen – wegen versuchter Tötung.