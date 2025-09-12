Icon Menü
Ärger mit Flughafenparkern in Memmingen: Halteverbotszone in der Stadt kommt am 15. September

Ärger über Wildparker

Für Flughafenparker wird‘s ernst: Demnächst gilt eine Halteverbotszone in Memmingen

Ab 15. September darf man in einigen Bereichen des Memminger Ostens nur noch zehn Stunden am Stück parken. Wie die Stadt bei Verstößen zunächst vorgeht.
Von Verena Kaulfersch
    • |
    • |
    • |
    Noch sind sie nicht enthüllt, aber die Schilder für die neue Halteverbotszone in großen Teilen des Memminger Ostens stehen bereits, hier in der Münchner Straße.
    Noch sind sie nicht enthüllt, aber die Schilder für die neue Halteverbotszone in großen Teilen des Memminger Ostens stehen bereits, hier in der Münchner Straße. Foto: Uwe Hirt

    Noch sind sie verhüllt, aber die Schilder stehen bereits: In einigen Bereichen im Osten von Memmingen gilt ab Montag, 15. September, eine Halteverbotszone. Dann dürfen Autos dort nur noch mit Parkscheibe und für maximal zehn Stunden abgestellt werden. Mit einer Ausnahme: Anwohner können gegen eine Gebühr von 30 Euro pro Jahr eine spezielle Genehmigung bei der Stadt beantragen. Mit dem Schritt reagiert die Stadt auf zunehmenden Parkdruck, der insbesondere dadurch entsteht, dass Passagiere des nahegelegenen Airports ihr Auto auf gebührenfreien Flächen außerhalb des Flughafens abstellen.

