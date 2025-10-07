Neue Halteverbotszone Schonfrist endet: Bald geht es Flughafenparkern im Memminger Osten an den Kragen

Bislang werden Falschparker im Memminger Osten nur per Zettel auf die neue Halteverbotszone hingewiesen – doch in Kürze werden strengere Maßnahmen folgen.