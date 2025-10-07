Icon Menü
Wegen Flughafenparkern: Neue Halteverbotszone im Memminger Osten – was Anwohner wissen müssen.

Neue Halteverbotszone

Schonfrist endet: Bald geht es Flughafenparkern im Memminger Osten an den Kragen

Bislang werden Falschparker im Memminger Osten nur per Zettel auf die neue Halteverbotszone hingewiesen – doch in Kürze werden strengere Maßnahmen folgen.
Von Felix Leufer
    • |
    • |
    • |
    Auch in der Augsburger Straße gibt es seit dem 15. September eine Halteverbotszone. Damit will die Stadt Memmingen gegen die vielen Flughafenparker im Memminger Osten vorgehen.
    Auch in der Augsburger Straße gibt es seit dem 15. September eine Halteverbotszone. Damit will die Stadt Memmingen gegen die vielen Flughafenparker im Memminger Osten vorgehen.

    Seit gut drei Wochen gilt die neue Halteverbotszone im Memminger Osten, um dort die Zahl der Flughafenparker zu reduzieren. Autos dürfen mit Parkscheiben nur maximal zehn Stunden lang abgestellt werden.

