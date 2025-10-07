Schonfrist endet: Bald geht es Flughafenparkern im Memminger Osten an den Kragen

Seit gut drei Wochen gilt die neue Halteverbotszone im Memminger Osten, um dort die Zahl der Flughafenparker zu reduzieren. Autos dürfen mit Parkscheiben nur maximal zehn Stunden lang abgestellt werden.
Neue Halteverbotszone
