Aggressive Partygäste lügen die Unterallgäuer Polizei an

Am Samstagabend gegen 23 Uhr haben sich Anwohnerinnen und Anwohner der Schillerstraße in Ottobeuren (Landkreis Unterallgäu) bei der Polizei über zu laute Musik beschwert. In der Nachbarschaft fand eine private Gartenparty statt.

Vor Ort ermahnten die Polizisten die rund zwölf Partygäste, die Musik leiser zu stellen und sich ruhig zu verhalten. Doch die Partygäste ignorierten die Anweisung und zeigten sich respektlos gegenüber den Beamten. Zwei der Partygäste waren außerdem aggressiv, wie die Polizei mitteilt. Deshalb riefen die Beamten einen zweiten Streifenwagen zur Unterstützung hinzu.

Erst mit Unterstützung einer zweiten Streife beruhigten sich die Partygäste

Als der zweite Streifenwagen eintraf, beruhigten sich die Partygäste schließlich und stellten auch die Musik leiser. Die Gastgeberin erwartet nun eine Anzeige wegen Ruhestörung.

Doch damit nicht genug: zwei der Partygäste logen und gaben falsche Personalien an, als die Polizeibeamten sie kontrollierten. Gegen sie läuft nun ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Polizist in Kempten leicht verletzt

Erst im August wurde in Kempten ein Polizist leicht verletzt, der wegen einer Ruhestörung ausrückte. Die Beamten wurden wegen einer Ruhestörung in die Ostbahnhofstraße gerufen. Dort gab es zuvor immer wieder Beschwerden.

Vor Ort trafen die Polizisten einen 50-Jährigen und eine 35-Jährige an. Der Mann leuchtete den Polizisten gezielt mit einer Lampe in die Augen und ignorierte einen Platzverweis – trotz mehrfacher Aufforderung.

Polizei nimmt Ruhestörer aus Kempten in Gewahrsam

Die Polizisten wollten ihn daher in Gewahrsam nehmen. Dagegen wehrte er sich jedoch heftig, weshalb die Polizisten ihn zu Boden brachten. Währenddessen versuchte die Frau, die Polizei zu stören, um die Gewahrsamnahme des Mannes zu verhindern.

Dabei verletzte sie einen Polizisten leicht. Dieser blieb jedoch dienstfähig. Sowohl der Mann als auch die Frau beleidigten die Polizisten mehrfach. Deshalb nahmen sie beide in Gewahrsam. Sie erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

