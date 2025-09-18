Technik begeistert die Jugendlichen

Im Rahmen des diesjährigen Jugendferienprogramms lud der DARC-Ortsverband Ottobeuren/Unterallgäu (T10) interessierte Kinder und Jugendliche zu einem spannenden und abwechslungsreichen Nachmittag in die Welt des Amateurfunks und der Elektronik ein. Die Veranstaltung bot den jungen Teilnehmern die Möglichkeit, Technik hautnah zu erleben und spielerisch die Grundlagen der Funkkommunikation zu entdecken.

Ein Höhepunkt des Programms war der praktische Elektronik-Workshop. Unter fachkundiger Anleitung der Funkamateure löteten die Kinder eigene Bausätze zusammen. Mit Lötkolben und Fingerspitzengefühl entstanden kleine blinkende Schaltungen, die bei den jungen Tüftlern für große Begeisterung sorgten und ein erstes Gefühl für die Welt der Elektronik vermittelten.

Anschließend erhielten die Teilnehmer einen Einblick in den Funkbetrieb. An einer Kurzwellen-Amateurfunkstation durften sie selbst Verbindungen in alle Welt mit der digitalen Betriebsart FT8 durchführen.

Zum Abschluss des Nachmittags stand eine aufregende Fuchsjagd auf dem Programm. Ausgestattet mit Peilempfängern machten sich die jungen Entdecker auf die Suche nach kleinen, versteckten Sendern. Diese Mischung aus Technik und Orientierungssinn forderte die Kinder heraus und sorgte für einen actionreichen und unterhaltsamen Wettkampf. Wer den „Fuchs“ als Erster fand, hatte gewonnen.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Am knisternden Lagerfeuer konnten sich alle von der spannenden Suche erholen. Das gemeinsame Zubereiten und Essen von Stockbrot am offenen Feuer bildete den gemütlichen und geselligen Ausklang eines gelungenen Tages. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und zeigte den Kindern und Jugendlichen auf unterhaltsame Weise, wie faszinierend und vielseitig das Hobby des Amateurfunks ist.

Der Ortsverband bedankt sich bei allen Helfern und Teilnehmern für diesen tollen Tag. Für das kommende Jahr sind bereits ähnliche Veranstaltungen geplant, um die Begeisterung für Funk und Technik weiter zu fördern. Interessierte können sich jederzeit an den Ortsverband wenden, um mehr über die geplanten Aktivitäten zu erfahren. https://www.darc.de/t10

