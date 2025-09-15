Icon Menü
„Anno 1525“ in Erkheim: So war die Zeitreise ins Mittelalter im Unterallgäu

Mystisches Mittelalter

Mittelalter-Spektakel im Unterallgäu: So war „Anno 1525“ in Erkheim

Neben Bauernkriegslager und Mittelaltermarkt bekommen die Besucher bei „Anno 1525“ in Erkheim auch Einblicke in alte Handwerks- und Kampftechniken.
Von Dunja Schütterle
    Die Trommeln der Landsknechte waren am Wochenende bei "Anno 1525" in Erkheim schon von Weitem zu hören.
    Die Trommeln der Landsknechte waren am Wochenende bei "Anno 1525" in Erkheim schon von Weitem zu hören. Foto: Dunja Schütterle

    Aus der Ferne hört man ihn schon, den kraftvollen Rhythmus der Kriegstrommeln, welcher bei vielen Historienfans das Herz höherschlagen lässt: „Die Landsknechte und Söldner aus dem späten Mittelalter nutzten solche Trommeln auch während des Bauernkrieges, um ihre Bewegungen und Taktiken zu koordinieren und den Gleichklang ihres Marsches vorzugeben“, wie der Hauptmann des Lagorias Fähnlein aus Neuburg an der Donau, mit bürgerlichem Namen Hannes genannt, weiß. Zusammen mit seiner Frau Nicole und den beiden Kindern Michel (fünf Jahre) und Madita (eineinhalb Jahre) ist er beim Festival-Wochenende „Anno 1525“ in Erkheim als Darsteller zu Gast.

