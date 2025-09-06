Icon Menü
Ausstellung Kunstwege in Bad Grönenbach zeigt bis 28. September an mehreren Stationen Malerei, Skulpturen und Fotografie

Ausstellung im Unterallgäu

Unterwegs auf den Kunstwegen in Bad Grönenbach: Zwischen Gold und Mittelmeer-Impressionen

Noch bis Ende September können Interessierte in Bad Grönenbach bei Ausstellungen an mehreren Orten die
Von Markus Noichl
    • |
    • |
    • |
    Das Projekt Kunstwege in Bad Grönenbach steht ganz im Zeichen der Vielfalt. Hier zu sehen ist eine Skulptur von Bettina Even-Kiefer (ohne Titel).
    Das Projekt Kunstwege in Bad Grönenbach steht ganz im Zeichen der Vielfalt. Hier zu sehen ist eine Skulptur von Bettina Even-Kiefer (ohne Titel). Foto: Markus Noichl

    Kunstwege – unter diesem Motto laufen noch bis Ende September verschiedene Ausstellungen in Bad Grönenbach. Und zwar im Haus des Gastes, in der Galerie Seidenlicht, der Kunstwerkstatt Ruth Steffny und im Thalatelier Blank.

    Hier zu sehen ist das Bild „red power" von Carmen Kirkpatrick-Russ.
    Hier zu sehen ist das Bild „red power" von Carmen Kirkpatrick-Russ. Foto: Markus Noichl

    Einen guten Überblick schafft die Gemeinschaftsausstellung im Haus des Gastes. Von filigranem Papierschnitt (Marianne Schmid) über sinnliche Motive in Cyanotypie (Blaudruck, Monica Ostermeier) bis zu spektakulären Fotos von Strukturen modernden Holzes (Stefan Fischer) reicht die Palette.

    Gezeigt werden auch Werke von Jürgen Batscheider.
    Gezeigt werden auch Werke von Jürgen Batscheider. Foto: Markus Noichl

    Dazu kommen Mittelmeer-Impressionen (Jürgen Batscheider), blaue Traumwelten als Skulptur und Gemälde (Bettina Even-Kiefer) sowie die Arbeiten von Alfons Alt, der eine Vorstufe der Fotografie aufgreift und faszinierende Zwitter zwischen Foto-Abbild und Malerei schafft.

    Künstlerin aus Ottobeuren ist mit Collagen und Gemälden vertreten

    Im gleichen Gebäude gestaltet die Ottobeurer Künstlerin Carmen Kirkpatrick-Russ einen eigenen Saal. Ausdrucksstarke Gemälde kontrastieren mit Collagen, die auf einer Seite des Saals mit Musiknoten spielen, auf der anderen Seite auch mit Textil-Fäden. An Lebensfäden denkt man bei diesen Strukturen.

    Fisch in Resino Pigment von Alfons Alt.
    Fisch in Resino Pigment von Alfons Alt. Foto: Markus Noichl

    Goldschmiedin lädt zu einem Besuch in die Kunstwerkstatt ein

    Mit Fotos von Schmuck ist die Goldschmiedin Ruth Steffny vertreten und macht Lust auf einen Besuch in ihrer Kunstwerkstatt, wo sie zusammen mit Kolleginnen Werke präsentiert. In sein Thalatelier hat Reinhard Blank heuer Elisabeth Klass (Malerei und Reiseobjekte), Veronika Dünßer-Yagci (Videokunst) und Waltraud Funk (Bildhauerin) eingeladen. Da diese Ausstellung auch im Garten stattfindet, ist der Besuch wetterabhängig. Um Anmeldung wird gebeten unter info@reinhard-blank.de

    Die Holzskulptur „Der Wolkenfreund“ aus einer Südtiroler Arve von Batscheider grüßt vor der Galerie Seidenlicht. Dort ist die Vernissage der Ausstellung „we´re all water“ am Freitag, 19. September, um 19 Uhr. Die Finissage der „Kunstwege“ im Haus des Gastes ist am Sonntag, 28. September, um 11 Uhr.

    Nähere Informationen gibt es jeweils auch unter

    www.sommer-frische.de

    www.seidenlicht.de

    www.kunstwerkstatt-steffny.de

    www.reinhard-blank.de

    www.atelier-carmenkirkpatrickruss.de

