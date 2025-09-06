Unterwegs auf den Kunstwegen in Bad Grönenbach: Zwischen Gold und Mittelmeer-Impressionen

Kunstwege – unter diesem Motto laufen noch bis Ende September verschiedene Ausstellungen in Bad Grönenbach. Und zwar im Haus des Gastes, in der Galerie Seidenlicht, der Kunstwerkstatt Ruth Steffny und im Thalatelier Blank.

Hier zu sehen ist das Bild „red power" von Carmen Kirkpatrick-Russ.

Einen guten Überblick schafft die Gemeinschaftsausstellung im Haus des Gastes. Von filigranem Papierschnitt (Marianne Schmid) über sinnliche Motive in Cyanotypie (Blaudruck, Monica Ostermeier) bis zu spektakulären Fotos von Strukturen modernden Holzes (Stefan Fischer) reicht die Palette.

Gezeigt werden auch Werke von Jürgen Batscheider.

Dazu kommen Mittelmeer-Impressionen (Jürgen Batscheider), blaue Traumwelten als Skulptur und Gemälde (Bettina Even-Kiefer) sowie die Arbeiten von Alfons Alt, der eine Vorstufe der Fotografie aufgreift und faszinierende Zwitter zwischen Foto-Abbild und Malerei schafft.

Künstlerin aus Ottobeuren ist mit Collagen und Gemälden vertreten

Im gleichen Gebäude gestaltet die Ottobeurer Künstlerin Carmen Kirkpatrick-Russ einen eigenen Saal. Ausdrucksstarke Gemälde kontrastieren mit Collagen, die auf einer Seite des Saals mit Musiknoten spielen, auf der anderen Seite auch mit Textil-Fäden. An Lebensfäden denkt man bei diesen Strukturen.

Fisch in Resino Pigment von Alfons Alt.

Goldschmiedin lädt zu einem Besuch in die Kunstwerkstatt ein

Mit Fotos von Schmuck ist die Goldschmiedin Ruth Steffny vertreten und macht Lust auf einen Besuch in ihrer Kunstwerkstatt, wo sie zusammen mit Kolleginnen Werke präsentiert. In sein Thalatelier hat Reinhard Blank heuer Elisabeth Klass (Malerei und Reiseobjekte), Veronika Dünßer-Yagci (Videokunst) und Waltraud Funk (Bildhauerin) eingeladen. Da diese Ausstellung auch im Garten stattfindet, ist der Besuch wetterabhängig. Um Anmeldung wird gebeten unter info@reinhard-blank.de

Die Holzskulptur „Der Wolkenfreund“ aus einer Südtiroler Arve von Batscheider grüßt vor der Galerie Seidenlicht. Dort ist die Vernissage der Ausstellung „we´re all water“ am Freitag, 19. September, um 19 Uhr. Die Finissage der „Kunstwege“ im Haus des Gastes ist am Sonntag, 28. September, um 11 Uhr.

Nähere Informationen gibt es jeweils auch unter

www.sommer-frische.de

www.seidenlicht.de

www.kunstwerkstatt-steffny.de

www.reinhard-blank.de

www.atelier-carmenkirkpatrickruss.de