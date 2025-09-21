Autofahrer ruft Polizei zu angeblichem Unfall – den finden die Beamten nicht, aber den betrunkenen Anrufer

Ein Mann hat am Samstagabend einen Motorradunfall zwischen Erkheim und Kammlach gemeldet. Es rückte eine Streife aus, allerdings konnten die Beamten laut Polizei vor Ort keinen Unfall feststellen. Sie riefen den Anrufer zurück. Am Telefon beschrieb er den Polizisten die Unfallörtlichkeit erneut und wollte sie den Beamten zeigen.

Als der Mann mit seinem Wagen eingetroffen war, bemerkten die Beamten, dass der 62-Jährige schwankte. Sie machten mit ihm einen Atemalkoholtest, der einen Wert von über zwei Promille ergab. Sie untersagten dem Mann die Weiterfahrt und beschlagnahmten dessen Führerschein.

Betrunkener Mann ruft Polizei zu einem angeblichen Unfall und wird beim Autofahren erwischt

Auch Blut wurde dem Mann abgenommen. Er erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Den angeblichen Verkehrsunfall konnten die Beamten trotz des persönlichen Erscheinens des Mitteilers nicht ausfindig machen.

