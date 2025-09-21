Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Autofahrer ruft Polizei zu angeblichem Unfall bei Erkheim – Beamte finden keinen Unfall, aber betrunkenen Anrufer

Angeblicher Unfall bei Erkheim

Autofahrer ruft Polizei zu angeblichem Unfall – den finden die Beamten nicht, aber den betrunkenen Anrufer

Ein Mann ruft die Polizei, weil er einen Unfall bei Erkheim melden will. Vor Ort finden die Beamten keinen solchen, jedoch den Anrufer, der betrunken Auto fuhr.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann ist von der Polizei erwischt worden, wie er betrunken Auto fuhr.
    Ein Mann ist von der Polizei erwischt worden, wie er betrunken Auto fuhr. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Ein Mann hat am Samstagabend einen Motorradunfall zwischen Erkheim und Kammlach gemeldet. Es rückte eine Streife aus, allerdings konnten die Beamten laut Polizei vor Ort keinen Unfall feststellen. Sie riefen den Anrufer zurück. Am Telefon beschrieb er den Polizisten die Unfallörtlichkeit erneut und wollte sie den Beamten zeigen.

    Als der Mann mit seinem Wagen eingetroffen war, bemerkten die Beamten, dass der 62-Jährige schwankte. Sie machten mit ihm einen Atemalkoholtest, der einen Wert von über zwei Promille ergab. Sie untersagten dem Mann die Weiterfahrt und beschlagnahmten dessen Führerschein.

    Betrunkener Mann ruft Polizei zu einem angeblichen Unfall und wird beim Autofahren erwischt

    Auch Blut wurde dem Mann abgenommen. Er erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Den angeblichen Verkehrsunfall konnten die Beamten trotz des persönlichen Erscheinens des Mitteilers nicht ausfindig machen.

    Weitere Nachrichten aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden