Autofahrer schläft auf A96 ein: Honda prallt gegen Leitplanke

Während der Fahrt auf der A96 in Richtung Lindau ist ein Mann am Steuer seines Wagens eingeschlafen. Das Auto prallte daraufhin gegen die Mittelschutzplanke. Von dort schlitterte es über die Fahrstreifen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Standstreifen blieb der Honda schließlich stehen.

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen um kurz nach 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten. Wie die Polizei mitteilt, kam der 36-jährige Fahrer bei dem Unfall mit dem Schrecken davon. Sein Auto war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fahrspur auf der A96 nach Unfall gesperrt

Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Autobahn durch die Autobahnmeisterei war die rechte Fahrspur der A96 gesperrt. Die Verkehrspolizei Kißlegg, die nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, behielt den Führerschein des 36-Jährigen ein. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer tausend Euro hinterlegen.