Der Unterallgäuer Moritz Brückner bekommt den Bayerischen Sportpreis verliehen

Der Bayerische Sportpreis 2025 wird am kommenden Samstag in München verliehen. Einer der Preisträger ist der Rollstuhl-Rugbyspieler Moritz Brückner aus Buxheim. Er erhält im Rahmen der Veranstaltung den „Jetzt-erst-recht-Preis“, wie das Bayerische Ministerium des Innern, für Sport und Integration mitteilt.

Moritz Brückner seit Unfall auf Rollstuhl angewiesen

Seit einem Surfunfall im März 2019 ist Moritz Brückner auf den Rollstuhl angewiesen. Während seiner Rehabilitation entdeckte er seine Leidenschaft für Rollstuhlrugby und trat dem Rollstuhlrugby-Team der Sportfreunde Illerrieden bei. Brückner war Teil des deutschen Teams bei den Paralympischen Spielen 2024 in Paris, für die sich die Mannschaft erstmals seit 2008 qualifiziert hatte.

Auch diese prominenten Sportler werden ausgezeichnet

Neben Brückner werden unter anderem auch die Gesamtweltcup-Siegerin im Biathlon, Franziska Preuß, und Dr. Felix Brych ausgezeichnet, der im Mai seine Karriere als Bundesliga-Schiedsrichter beendet hat. Die Verleihung übernehmen Ministerpräsident Markus Söder und der Bayerische Sportminister Joachim Herrmann. Moderator ist Markus Othmer.