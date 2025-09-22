Kinder sammeln Müll

Zwei Wochen bei durchwegs gutem Wetter verlief unsere Ferienaktion gut besucht und erfreulich für alle. Sommerlich ging es dann am Badetag mit Wasserrutsche und Feuerwehrspritzen zu. An Huongs Kochtag schnippelten die Kinder Obst und hantierten mit dem Waffeleisen. Zum Abschluss des Ferienprogramms gab es wieder eine Müllsammelaktion. So wurde im Viertel mit viel Freude und Emsigkeit von vier Kindergruppen erstaunlich viel Müll (82 Kilogramm) gesammelt. Nicht nur ein Beitrag zum Umweltschutz, sondern ein kleiner Lerneffekt. Viktorias Siegergruppe fand so allerlei Gerümpel und Brauchbares. Neben den Siegespreisen gab es erstaunlicherweise auch erfreuliche Aussagen der Kinder: „Wir dürfen selbst nicht alles in die Landschaft wegwerfen! Josef, wir wollen nächstes Jahr wieder Müll sammeln.“ Das Ende der Ferienaktion am letzten Tag ist das gemeinschaftliche Grillen mit den Eltern. Allen Unterstützerinnen ist an dieser Stelle ein besonders herzliches Dankeschön zu sagen.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!