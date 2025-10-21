Ministranten befassen sich mit der Taufe

Unter der Leitung von Oberministrant Benjamin Nägele nahmen über 78 Ministranten mit dem Thema „Taufe – geh mit Gottes Segen“ teil. Zu Beginn wurde in der Hauskapelle auf den Tabernakel sowie auf den Barmherzigen Jesus eingegangen und für ein segensreiches Wochenende gebetet.

Danach betrachteten die Minis die Bibelstelle, wo Jesus am Jordan durch Johannes getauft wurde. Mithilfe von Figuren und Tüchern wurde diese Szene anschaulich nachgestellt. Seit der Taufe, so Benjamin Nägele, gehören wir zur Gemeinschaft der Christen und wir sind somit ausgestattet mit der Taufgnade, die uns ein ganzes Leben lang begleitet.

Bei der Taufe, so Pfarrer Pater Winfried Schwab OSB, der am Freitag anwesend war, werden uns alle Sünden erlassen. Wenn wir aber dann im Leben sündigen, schwächen wir die Wirkung der Taufgnade ab. Weiter führte der Pfarrer hinzu, dass wir uns durch das Sakrament der Beichte und die Erneuerung des Taufversprechens immer wieder neu auf geistige Weise reinigen dürfen, damit sich die Taufgnade voll entfalten kann.

So durfte jeder sein ganz persönliches Weihwasser-Glas mit christlichen Symbolen, seinem Taufnamen und seinem Taufdatum gestalten. Auch wurde während einer Andacht Wasser zu Weihwasser durch Pater Christoph Maria OSB gesegnet, womit jeder sein Weihwasser-Glas befüllen konnte. Zur Erinnerung an die Bibelstelle gestaltete jeder ein Ausmalbild, auf dem die Taufe Jesus am Jordan mit dem Heiligen Geist zu sehen ist. In weiteren thematischen Einheiten gingen die Minis auf alle sieben Sakramente ein, die uns zu Jesus führen sollen.

Jesus zu finden und ihm zu begegnen kann man in den Sakramenten und im Gebet, so Benjamin Nägele, deshalb ist es ihm ein großes Anliegen, die Tage mit einer Morgen- und einer Abendandacht zu gestalten. Auch feierten die Minis mit Pater Christoph einen Gottesdienst. Eine große Freude bereitete den Minis dabei das Singen von Dank-, Lobpreis- und Glaubensliedern. Auch konnte jeder vier Workshops besuchen. Darunter waren ein Fußball-, Tischtennis-, Kreativ-, Cocktail-Mix-, Werwolf-Spiel-, Schatzsuche-, Perlen- und ein Auszeit-Workshop.

Große Freude hatten alle bei den Spieleabenden, bei einem Show-Abend mit „Wer wird Millionär“, sowie im großen Spieleraum mit Billard- und Tischtennisplatte und einem Tischkicker. Benjamin Nägele dankte allen fleißigen Leitern, die mitgeholfen haben, mit einem kleinen Geschenk.

