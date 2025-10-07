Schütze ist seit 70 Jahren dabei

Rückblickend auf die Saison 2024/25 konnte erster Vorsitzender Franz X. Rolla im Vereinslokal Schwarzer Adler von einem abwechslungsreichen Jahr im Schützenverein Schwaighausen berichten. Neben den traditionellen Schießvorhaben wurden mehrere Schützenscheiben ausgeschossen und an diversen Wettkämpfen teilgenommen. Sportwart Patrick Gebele ergänzte den sportlichen Teil und berichtete ebenso wie Jugendwart Natalja Geddert-Rolla von den Erfolgen im internen Vergleich und den absolvierten Wettkämpfen im Schützengau Memmingen. Nachdem Schatzmeister Markus Henkel Rechenschaft abgelegt hatte, wurden Ehrungen vorgenommen. Auszeichnungen mit Urkunde und Ehrennadel empfingen Josef Engel für 70 Jahre Mitgliedschaft, Johann Wucher (60 Jahre), Herbert Hirsch und Klaus Lutz (50 Jahre), Sabine Baur und Dietmar Stiegeler (40 Jahre), Vera Peuscher, Manfred Inninger und Daniel Braunmiller für jeweils 25 Jahre Mitgliedschaft.

