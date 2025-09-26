Icon Menü
Benefits für Azubis: Auf der Suche nach Auszubildenden bieten Firmen im Unterallgäu Sonderleistungen an

Ausbildung

Unternehmen werben um Azubis: Wo Lehrlinge im Unterallgäu sogar ein E-Auto bekommen können

Viele Firmen finden nicht mehr genügend Auszubildende. Die Betriebe setzen deshalb auf zusätzliche Anreize – etwa auf Tankkarten oder Bausparverträge.
Von Lena Birnbaum
    Auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz schauen junge Leute vermehrt auch darauf, welche Sonderleistungen die Unternehmen anbieten – zum Beispiel ein Job-Rad.
    Auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz schauen junge Leute vermehrt auch darauf, welche Sonderleistungen die Unternehmen anbieten – zum Beispiel ein Job-Rad. Foto: Oliver Berg/dpa (Symbolbild)

    Ein neues Ausbildungsjahr hat begonnen. Viele junge Menschen starten bei den unterschiedlichsten Unternehmen ihre Lehren. Warum sich die Nachwuchskräfte gerade für eine bestimmte Firma entschieden haben, hat viele Gründe. Einer davon könnten die Leistungen sein, die ihnen zusätzlich zu ihrem Gehalt angeboten werden – zum Beispiel flexible Arbeitszeiten, die Übernahme der Fahrtkosten oder vielleicht sogar ein Leasingfahrzeug. Wir haben uns bei Unternehmen in Memmingen und dem Unterallgäu erkundigt, was sie ihren Auszubildenden anbieten, um sie für sich zu gewinnen.

