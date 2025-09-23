Kinder trainieren mit Real Madrid

Über 60 Kinder und Jugendliche nahmen eine Woche lang am Fußballcamp des SVA teil und wurden von den Trainern der Real-Madrid-Fußballschule begleitet. Das intensive Programm zielte auf individuelle Förderung, spielerische Entwicklung und Teamgeist ab. „Eine tolle Fußballwoche für alle Beteiligten“, konstatiert Daniel Weiß, Leiter der Vereinsentwicklung.

Neben verbesserten Technik- und Taktikkenntnissen stand der Spaß am Spiel im Mittelpunkt. Die Zusammenarbeit mit der Real-Madrid-Fußballschule hob die professionelle Betreuung und moderne Trainingsmethodik hervor, von der die jungen Talente nachhaltig profitieren. Die vielversprechendsten Spieler erhalten die Chance, im Finale in Bernabéu zu zeigen, was sie gelernt haben – eine eindrucksvolle Perspektive, die das Engagement des SV Amendingen für Jugendsport und Talentförderung eindrucksvoll unterstreicht.

