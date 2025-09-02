Falsche Dackdecker im Raum Memmingen unterwegs - Polizei warnt

In Memmingen, Memmingerberg und der Umgebung sind derzeit Betrüger unterwegs, die sich als Dachdecker ausgeben. Die Polizei berichtet von einem Betrugsfall:

Dachdecker-Betrüger in Memmingerberg

Bei einem Anwohner in der Augsburger Straße wurde demnach nämlich vergangene Woche an der Haustüre geklingelt. Falsche Dachdecker unterbreiteten dem Mann daraufhin ein Angebot. Sie wollten eine Dachsanierung der Garage durchzuführen - und das für wenige Hundert Euro.

Der Anwohner stimmte offenbar zu, denn die Dachdecker machten sich ans Werk. Nachdem die Arbeiten ausgeführt worden waren, forderten die osteuropäischen Arbeiter allerdings nicht wenige hundert, sondern 10.000 Euro für ihre Arbeit und das Material.

Falsche Dachdecker sind bayernweit unterwegs

Die Polizei warnt und fügt hinzu, dass es aktuell bayernweit immer wieder zu ähnlich gelagerten Betrugsfällen kommt, bei denen angebliche Dachdecker eine günstige Renovierung des Daches anbieten. Die Polizeiinspektion Memmingen hat im hiesigen Fall Ermittlungen wegen Betrugs eingeleitet und rät, Aufträge nie spontan oder unter Druck zu erteilen.

So entgehen sie dem Betrug

In Bezug auf solche Betrugsfälle gibt die Polizei folgende Tipps und Hinweise:

Überprüfen Sie zudem die Seriosität des Handwerkers. Vertrauenswürdige Firmen finden Sie am einfachsten über persönliche Empfehlungen.

Eine Internetrecherche kann dabei helfen, Anbieter zu überprüfen und marktübliche Preise zu ermitteln.

Betrügerische Firmen fordern häufig eine sofortige Barzahlung sowie eine Anzahlung noch vor Arbeitsbeginn.

Bei Verdacht auf Betrug informieren Sie sofort die Polizei.

Weitere und immer aktuelle Nachrichten aus Memmingen und der Umgebung gibt es hier.