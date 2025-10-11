Ortsschild von Boos wird geklaut – und ist schneller wieder da als gedacht

Manche Ortsschilder haben eine Anziehungskraft, die dazu führt, dass sie entwendet werden: etwa Tussenhausen im Landkreis Unterallgäu oder Bethlehem im Ostallgäu. Nun gesellte sich die Gemeinde Boos dazu. Am vergangenen Wochenende verschwand laut dem aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde das Ortsschild beim Ziegelberg von Reichau. Wieso, weshalb, warum: Das bleibt fraglich – auf jeden Fall ist es ärgerlich für die Gemeinde, denn die Tafeln sind teuer. Laut ADAC fangen die Kosten bei rund 130 Euro an, Montage nicht inbegriffen.

Und so startete Bürgermeister Helmut Erben einen Aufruf: „Die Gemeinde gibt dem Verursacher die Möglichkeit, das Schild bis 13. Oktober an die Gemeinde zurückzugeben.“ Die Verwaltung bot dem Dieb also die Chance, seine Tat wiedergutzumachen. Die hat er wohl auch ergriffen.

Ortsschild Boos zurück: Gemeinde verzichtet auf Anzeige

„Wir haben es wieder“, informiert auf Nachfrage unserer Redaktion André Meixner vom örtlichen Bauamt. Auf dem Rückweg von einem Ortstermin hätten er und seine Kollegen die Tafel kürzlich direkt neben dem Rahmen entdeckt.

Und so muss die Gemeinde nur ihr Schild wieder befestigen. Auch etwaige Maßnahmen, wie etwa ein 50er-Schild aufzustellen, werden nicht benötigt. „Es wurde so zeitnah zurückgebracht, dass wir nichts machen müssen“, erklärt Meixner. Für den Dieb geht die Sache ebenfalls glücklich aus: Die Gemeinde hätte nach dem Verstreichen der Frist am Montag Anzeige gestellt, verzichtet nun aber darauf.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.