Pläne für Flüchtlingsunterkunft in Egg: Kommt sie nun doch nicht zustande?

Eine mögliche Flüchtlingsunterkunft in Egg an der Günz bereitet den unmittelbaren Nachbarn weiterhin Sorge. Zum einen halten sie das ehemalige Wohn- und Geschäftshaus in der Ortsmitte nahe der Kirche und der Schule für ungeeignet. Es sei beispielsweise zu klein. Zum anderen sehen sie den Dorffrieden in Gefahr, wenn rund 25 Asylbewerber in das Haus am Kirchenweg einziehen.
Flüchtlingssituation im Unterallgäu
