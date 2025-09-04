Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Bürger machen sich Sorgen wegen möglicher Unterkunft für Geflüchtete in Egg an der Günz.

Flüchtlingssituation im Unterallgäu

Pläne für Flüchtlingsunterkunft in Egg: Kommt sie nun doch nicht zustande?

Aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen könnte auf eine geplante Unterkunft in Egg wohl verzichtet werden. Aber es gibt einen Vorvertrag mit dem Vermieter.
Von Volker Geyer
    • |
    • |
    • |
    Die Nachbarn einer möglichen Flüchtlingsunterkunft in Egg an der Günz sind mit der aktuellen Situation unzufrieden. Sie wünschen sich mehr Informationen vom Landratsamt. Das Foto zeigt sie vor dem Gebäude, in das Geflüchtete einziehen könnten. Von rechts sind Daniel Bischoff und Nicole Demmeler zu sehen.
    Die Nachbarn einer möglichen Flüchtlingsunterkunft in Egg an der Günz sind mit der aktuellen Situation unzufrieden. Sie wünschen sich mehr Informationen vom Landratsamt. Das Foto zeigt sie vor dem Gebäude, in das Geflüchtete einziehen könnten. Von rechts sind Daniel Bischoff und Nicole Demmeler zu sehen. Foto: Volker Geyer

    Eine mögliche Flüchtlingsunterkunft in Egg an der Günz bereitet den unmittelbaren Nachbarn weiterhin Sorge. Zum einen halten sie das ehemalige Wohn- und Geschäftshaus in der Ortsmitte nahe der Kirche und der Schule für ungeeignet. Es sei beispielsweise zu klein. Zum anderen sehen sie den Dorffrieden in Gefahr, wenn rund 25 Asylbewerber in das Haus am Kirchenweg einziehen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden