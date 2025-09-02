Auf die Bürger in Legau warten besondere Stimmzettel in den Wahllokalen

In Legau steht am Sonntag, 7. September, die Wahl des Bürgermeisters an. Dabei haben die rund 2600 Wahlberechtigten auf den ersten Blick nicht gerade die Qual der Wahl. Denn auf dem Stimmzettel wird nur ein Name stehen – und zwar der von Thomas Heinle. Denn außer dem 46-jährigen Wirtschaftsfachwirt – der seit 2007 Kämmerer in der Oberallgäuer Gemeinde Altusried ist – wollte kein weiterer Kandidat ins Rennen um den Chefsessel im Legauer Rathaus gehen.
Bürgermeisterwahl in Legau
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden