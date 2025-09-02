Icon Menü
Bürgermeisterwahl in Legau: Mit Thomas Heinle gibt es nur einen Kandidaten

Bürgermeisterwahl in Legau

Auf die Bürger in Legau warten besondere Stimmzettel in den Wahllokalen

Die Legauer wählen am Sonntag einen neuen Bürgermeister. Thomas Heinle heißt der einzige Kandidat. Warum dennoch jemand anderes Rathauschef werden könnte.
Von Volker Geyer
    • |
    • |
    • |
    Thomas Heinle möchte Bürgermeister von Legau werden.
    Thomas Heinle möchte Bürgermeister von Legau werden. Foto: Daniel Käß

    In Legau steht am Sonntag, 7. September, die Wahl des Bürgermeisters an. Dabei haben die rund 2600 Wahlberechtigten auf den ersten Blick nicht gerade die Qual der Wahl. Denn auf dem Stimmzettel wird nur ein Name stehen – und zwar der von Thomas Heinle. Denn außer dem 46-jährigen Wirtschaftsfachwirt – der seit 2007 Kämmerer in der Oberallgäuer Gemeinde Altusried ist – wollte kein weiterer Kandidat ins Rennen um den Chefsessel im Legauer Rathaus gehen.

