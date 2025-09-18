Nagelneuer Bus brennt auf der A96 am Kohlbergtunnel aus – Fahrzeug war am selben Tag gekauft worden

Auf der A96 bei Erkheim ist ein Bus in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug am selben Tag erst gekauft worden.

Der 35-jährige Busfahrer war mit dem Bus am Dienstagnachmittag in Richtung Lindau unterwegs. Die österreichische Firma, für die er arbeitet, hatte das Fahrzeug erst an diesem Tag im Großraum München gekauft.

Neuer Bus gerät auf der A96 bei Erkheim in Brand

Als der Fahrer mit dem neuen Bus durch den Kohlbergtunnel fuhr, bemerkte er Rauch aus dem Motorraum. Dem 35-Jährigen gelang es noch, den Tunnel zu verlassen und den Bus unmittelbar nach dem Tunnel auf dem Seitenstreifen abzustellen. Dann geriet der Motor in Brand.

Der Fahrer konnte den Bus unverletzt verlassen. Die Mindelheimer Feuerwehr richtete eine Vollsperrung des Kohlbergtunnels in Fahrtrichtung Lindau ein.

Durch den Brand wurde auch ein Ventil der Bremsleitung beschädigt. Die Achsen mussten deshalb händisch gelöst werden, bevor der Bus schließlich gegen 20 Uhr abgeschleppt werden konnte. Motor und auch Fahrgastraum des Busses wurden durch das Feuer stark beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 70.000 Euro.

Unfall auf der A96 bei Erkheim: Lkw zieht auf linke Spur und übersieht Auto

Kurz zuvor war es am Dienstagnachmittag auf der A96 an der Anschlussstelle Erkheim bereits zu einem anderen Vorfall gekommen. Dort wollte ein 49-jähriger Lkw-Fahrer einem Wohnmobil die Auffahrt auf die Autobahn ermöglichen. Er zog mit seinem Sattelzug auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er jedoch ein Auto.

Die 48-jährige Fahrerin des Wagens konnte den Zusammenstoß mit dem Lkw trotz einer Vollbremsung nicht mehr verhindern. Beide Fahrer blieben unverletzt. Das Fahrzeug der Frau wurde jedoch so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist die A96 im Allgäu

Strecke: Die A96, offiziell Bundesautobahn 96 führt schräg durchs Allgäu, vom Grenzübergang Lindau über Leutkirch, Memmingen und Mindelheim bis nach Buchloe.

Strecke außerhalb des Allgäus: Vom Allgäu führt die A96 über Landsberg am Lech bis nach München.

Länge im Allgäu: Von Lindau bis Höhe Buchloe ist die A96 knapp 115 Kilometer lang.

Länge gesamt: Die A96 läuft auf 172,5 Kilometer von Lindau bis nach München.

Ausbau: Die A96 verläuft meist vierspurig, für etwa neun Kilometer zwischen Germering Süd und Oberpfaffenhofen sechsspurig.

Verkehr: Auf den Abschnitten der A96 sind täglich zwischen 35.000 und 103.000 Autos unterwegs.