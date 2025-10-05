Icon Menü
Memminger Freiheitspreis für Christian Streich: „Seine Stimme ist wie ein Fan-Gesang für die Demokratie“

Streich im Video-Interview

„Seine Stimme ist wie ein Fan-Gesang für die Demokratie“ – Christian Streich erhält Memminger Freiheitspreis

Kult-Coach Christian Streich wird für sein engagiertes Eintreten gegen jegliche Form von Diskriminierung ausgezeichnet. Was Streich im Interview über sich verrät.
Von Volker Geyer
    Glückliche Gesichter am Rande eines Fußballturniers auf dem Hallhof in Memmingen: Die kleine Mila aus Niederrieden strahlt mit Christian Streich in die Kamera.
    Glückliche Gesichter am Rande eines Fußballturniers auf dem Hallhof in Memmingen: Die kleine Mila aus Niederrieden strahlt mit Christian Streich in die Kamera. Foto: Martina Diemand

    Anstoß. Kurz nach 10 Uhr spielt Christian Streich am Tag der Deutschen Einheit den ersten Ball eines inklusiven Fußballturniers auf dem Memminger Hallhof. Es ist zugleich das Startsignal für die Feierlichkeiten rund um die Verleihung des Memminger Freiheitspreises, den der ehemalige Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg wenig später in der Martinskirche entgegennehmen wird.

