Das Cineplex in Memmingen zieht Bilanz: So lief das Geschäft im Sommer 2025.

Was waren die Knüller im Kinosommer?

„Popcornmaschine vor großen Herausforderungen“: So lief das Sommergeschäft im Memminger Cineplex

Bei Sonnenschein und hohen Temperaturen planen wahrscheinlich nicht viele einen Kinobesuch. Zahlen des Cineplex in Memmingen sprechen aber eine andere Sprache.
Von Lena Birnbaum
    Popcorn gehört für viele zu einem schönen Kinoabend. Warum die Popcornmaschine im Memminger Cineplex heiß lief.
    Wer an den Sommer denkt, der hat wahrscheinlich Schwimmbad und Badespaß im Sinn. Wohl die wenigsten denken bei schönem Wetter an dunkle Kino-Säle. Bei dem eher wechselhaften Sommerwetter in diesem Jahr ist der ein oder andere aber vielleicht doch lieber losgezogen, um einen Film auf der großen Leinwand anzuschauen, statt etwas an der frischen Luft zu unternehmen. Vor allem, wenn das Filmtheater mit spannenden und abwechslungsreichen Angeboten lockte.

