Beim Memminger Altstadtlauf sind die Zuschauer hautnah dabei

In ein paar Wochen ist es wieder soweit: Am Sonntag, 21. September, erlebt der Memminger Altstadtlauf seine 26. Auflage. Los geht es um 14 Uhr mit den Kinder- und Jugendläufen der Jahrgänge 2010 bis 2017 über die Streckenlänge von 1000 Metern.

Um 14.30 Uhr steht dann mit dem Bambini-Lauf ein weiteres Highlight auf dem Programm. Hier gehen die drei- bis siebenjährigen Kinder (Jahrgang 2018 und jünger) auf eine verkürzte Runde von 320 Metern Länge.

Im Anschluss daran steht ab 15 Uhr der Hauptlauf über 5820 Metern (sechs Runden) auf dem Programm. Hier starten die Läuferinnen und Läufer der Jahrgänge 2009 und älter.

Veranstalter SV Steinheim setzt auf Bewährtes

Nach Angaben des veranstaltenden Sportvereins Steinheim (SVS), gibt es keine Veränderungen, es bleibe alles beim bewährten Konzept. Nachdem im vergangenen Jahr die Laufstrecke baustellenbedingt etwas geändert werden musste, kann laut SVS in diesem Jahr wieder auf der Originalstrecke gelaufen werden. Dieser 1000 Meter lange Rundkurs verläuft vom Marktplatz in Richtung Herrenstraße, Weinmarkt, Salzstraße und über die Kalchstraße zurück zum Marktplatz.

Im Hauptlauf wird dieser Rundkurs sechsmal durchlaufen, sodass die Zuschauer hautnah bei jedem Führungswechsel dabei sind. Für die Zuschauer stehen nach Angaben der Veranstalter im Hauptlauf kaum Unterbrechungen an, da sich das Teilnehmerfeld auf die komplette Streckenlänge verteile.

Moderiert und musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung in diesem Jahr von Andreas Schales von Hitradio RT1.

Vollelektronische Chip-Zeitmessung

Im Hauptlauf findet in diesem Jahr wieder die Teamwertung für Mannschaften für Betriebe aus Memmingen und Umgebung statt. Ein Team besteht jeweils aus fünf Läuferinnen beziehungsweise Läufern.

Jeder Teilnehmer erhält als Erinnerungsgeschenk wieder ein Handtuch, das von der LEW und dem Autohaus Reisacher gesponsert wurde. Der Veranstalter rechnet nach eigenen Angaben mit rund 900 Teilnehmern. Im vergangenen Jahr waren es 911.

Durch eine vollelektronische Chip-Zeitmessung könne auch bei diesen Teilnehmerzahlen wieder eine reibungslose Abwicklung und rasche Auswertung gewährleistet werden. Im Hauptlauf findet auch wieder eine Netto-Zeitmessung statt, sodass jeder Läufer seine tatsächliche Laufzeit bekommt, auch wenn der weiter hinten in der Startaufstellung steht.

Wo man sich zum Altstadtlauf anmelden kann

Wie in den vergangenen Jahren ist die LEW auch heuer wieder der Hauptsponsor dieser traditionsreichen Laufveranstaltung.

Anmeldungen sind ab sofort im Internet möglich. Dort gibt es auch weiterführende Informationen zur Veranstaltung. Die Adresse lautet: www.mm-altstadtlauf.de.