Jahrmarkt 2025 in Memmingen Im Oktober ist wieder Jahrmarktzeit in Memmingen – mit Fahrgeschäften, Krämermarkt und Buden in der Innenstadt

170 Schausteller und Händler bestücken den Memminger Jahrmarkt vom 11. bis 19. Oktober mit Fahrgeschäften und Buden. Dazu gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag.