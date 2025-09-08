Icon Menü
Der Jahrmarkt 2025 in Memmingen findet vom 11. bis 19. Oktober statt.

Jahrmarkt 2025 in Memmingen

Im Oktober ist wieder Jahrmarktzeit in Memmingen – mit Fahrgeschäften, Krämermarkt und Buden in der Innenstadt

170 Schausteller und Händler bestücken den Memminger Jahrmarkt vom 11. bis 19. Oktober mit Fahrgeschäften und Buden. Dazu gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag.
    Ein absoluter Klassiker (nicht nur) auf dem Memminger Jahrmarkt ist der Autoscooter. Foto: Siegfried Rebhan (Archiv)

    Wenn die Schulferien zu Ende sind und der Herbst anklopft, sollten spätestens die Sparbüchsen gefüllt werden für den Memminger Jahrmarkt – dem größten Rummel im Allgäu. Er findet heuer statt vom 11. bis 19. Oktober. In diesen neun Tagen bestimmen traditionell Schausteller und Fieranten das Leben in der Memminger Innenstadt und locken Jung und Alt zum bunten Treiben zwischen St.-Josefs-Kirchplatz, Königsgraben, Kaisergraben, Westertorplatz und Schweizerberg. Der dreitägige Krämermarkt dehnt sich dann sogar noch weiter aus.

