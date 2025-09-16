Versteigerung: Trikots bringen vierstelligen Betrag ein

Für seinen „Andy“ gab der „AVC“ Frechenrieden ein Benefiz-Fest im vollen Fackler-Stadel. Vor 40 Jahren fanden sich die Jugendlichen im Dorf zusammen und gründeten diesen Männerclub. Der „Artistisch veranlagte Club AVC“ wurde zum Kristallisationspunkt. Viele engagieren sich ehrenamtlich bis zum Vereinsvorsitzenden, wie auch deren Chef Thomas Munding als Vorsitzender des Sportvereins Frechenrieden.

Die Mitglieder sammelten für ihren Andreas Manz, der nach einem Bandscheibenproblem im April an den Rollstuhl gefesselt ist. Viele Umbauten stehen an. Das Bad und ein Treppenlift werden eingebaut. Das Auto wird angepasst. Aktuell wird Manz in Ulm auf sein künftiges Leben vorbereitet. Die Reha folgte als Behandlungsschritt nach einem Operationsversuch im April. Ziel ist für seinen Sohn Philipp, dass sein Vater einmal wieder „auf eigenen Beinen stehen und laufen kann“.

Schnell war auch die Musikkapelle Harmonie bereit, das Benefiz-Fest musikalisch zu gestalten. Für Stimmung sorgte Sängerin „Mone“ (Simone Kuisle) mit rockigen Einlagen. Rund um den Stadel gab es Verkaufsstände mit Getränken und Gegrilltem.

Die große Leidenschaft von Manz wie auch seiner Club-Kollegen ist der Vereinsfußball. In Frechenrieden war Manz lange aktiver Spieler und auch Jugendtrainer. So lag es nahe, das Benefiz-Fest mit einer Trikot-Versteigerung, Spannung und Spendengeldern aufzubauen. Bei der Versteigerung präsentierten Ex-Profifußballer Harry Gfreiter und Armin Gfreiter besondere Fan-Shirts. Exponate vom einstigen Nationaltorwart und Weltmeister Sepp Maier bis zum aktuellen BVB-Trikot mit den Spielerunterschriften halfen, die vielen Aufwendungen zu unterstützen.

Ein Höhepunkt der Versteigerung war ein FC-Bayern-Shirt mit Autogrammen, das bei den Frechenrieder Fans einen vierstelligen Betrag einbrachte. Auch weitere Trikots, wie von 1860 München, dem FCA oder Jahn Regensburg, fanden mit dreistelligen Beträgen ihre Spender. Karten für ein FC-Augsburg-Spiel stellte Holzbau-Hölzle aus Erkheim bereit. Immer wieder ging ein Raunen durch die Zuschauerreihen, wenn sich die Spender mit ihrer Leidenschaft überboten.

Spannend wurde die Versteigerung durch den Ex-Profi Harry Gfreiter. Eigens kam er zurück nach Frechenrieden. Er moderierte die Versteigerung als ehemals leidenschaftlicher Fußballprofi mit Anekdoten und Charme. Seine Karriere begann in Frechenrieden-Markt Rettenbach bis zum Teammanager und Co-Trainer bei SSV Jahn Regensburg. So gab er auch persönlich sein eigenes Trikot für das Benefizkonzert ab und versah es mit Autogramm. Gfreiter bewundert den Zusammenhalt im Dorf, „was sie auf die Beine stellen für ihren Andy“.

