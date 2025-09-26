Mit dem Rollibus ans Meer Erste große Reise von M.I.A. nach Cavallino

Der Verein MIA – Miteinander Inklusion auf Augenhöhe hat seine erste große Reise mit dem neuen Rollibus unternommen: Mit insgesamt acht Teilnehmenden, darunter vier Menschen mit Behinderungen, ging es nach Cavallino in ein wunderschönes Hotel direkt am Meer.

Das Programm ließ keine Wünsche offen: Neben erholsamen Tagen am Strand – dank eines speziellen Wasserrollstuhls war auch das Baden im Meer für alle möglich – standen spannende Ausflüge nach Burano und Murano auf dem Plan. Auch eine Shoppingtour durfte nicht fehlen. Gemeinsam erlebte die Gruppe abwechslungsreiche Tage voller Freude, neuer Eindrücke und unbeschwerter Momente.

„Die Reise hat gezeigt, wie wichtig der neue Rollibus für unsere Arbeit ist“, so die Verantwortlichen von MIA. „Er ermöglicht Mobilität, Teilhabe und echte Urlaubsfreude – für alle.“ Mit dieser gelungenen Premiere ist der Rollibus nicht nur ein Fahrzeug, sondern ein echtes Stück Lebensqualität.

