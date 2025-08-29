Solidarisch und geschmacksintensiv: Ein Verein baut in Bad Grönenbach gemeinsam Bio-Gemüse an

Intensiver Geschmack, ökologischer Anbau und eine große Gemeinschaft – für Ruth Beckmann vom Verein SoLaWi Bad Grönenbach (Unterallgäu) bedeutet wahrer Genuss mehr als nur ein leckeres Gericht. „Es kommt auf die Genusskette an – das fertige Essen ist dann das Sahnehäubchen“, erklärt die ehemalige Lehrerin. Daher auch der Name „Solidarische Landwirtschaft“: Vom Anbau über die gemeinsame Ernte bis hin zur Zubereitung kommt bei SoLaWi alles aus der Region – und das ganz umweltfreundlich.
Solidarische Landwirtschaft im Allgäu
