Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Der Verein SoLaWi baut bei Bad Grönenbach gemeinschaftlich Bio-Gemüse an.

Solidarische Landwirtschaft im Allgäu

Solidarisch und geschmacksintensiv: Ein Verein baut in Bad Grönenbach gemeinsam Bio-Gemüse an

Mit dem Bio-Gärtnern kennen sich die Mitglieder der SoLaWi Bad Grönenbach bestens aus. Dabei stehen Nachhaltigkeit und Zusammenhalt beim Anbau an erster Stelle.
Von Sophia Kirchmann
    • |
    • |
    • |
    Ganze Familien kümmern sich im Verein SoLaWi gemeinsam um den Bio-Gemüseanbau in Kornhofen bei Bad Grönenbach.
    Ganze Familien kümmern sich im Verein SoLaWi gemeinsam um den Bio-Gemüseanbau in Kornhofen bei Bad Grönenbach. Foto: SoLaWi

    Intensiver Geschmack, ökologischer Anbau und eine große Gemeinschaft – für Ruth Beckmann vom Verein SoLaWi Bad Grönenbach (Unterallgäu) bedeutet wahrer Genuss mehr als nur ein leckeres Gericht. „Es kommt auf die Genusskette an – das fertige Essen ist dann das Sahnehäubchen“, erklärt die ehemalige Lehrerin. Daher auch der Name „Solidarische Landwirtschaft“: Vom Anbau über die gemeinsame Ernte bis hin zur Zubereitung kommt bei SoLaWi alles aus der Region – und das ganz umweltfreundlich. 

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden