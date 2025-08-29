Solidarische Landwirtschaft im Allgäu Solidarisch und geschmacksintensiv: Ein Verein baut in Bad Grönenbach gemeinsam Bio-Gemüse an

Mit dem Bio-Gärtnern kennen sich die Mitglieder der SoLaWi Bad Grönenbach bestens aus. Dabei stehen Nachhaltigkeit und Zusammenhalt beim Anbau an erster Stelle.