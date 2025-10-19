Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Der Deutsche Meister im Kürbiszüchten ist ein Unterallgäuer - und kein Unbekannter

16-Zentner-Koloss!

Der Deutsche Meister im Kürbiszüchten ist ein Unterallgäuer - und kein Unbekannter

Die deutschen Meisterschaften im Kürbiszüchten standen in Ludwigsburg an. Der Gewinnerkürbis aus dem Unterallgäu wurde leichter geschätzt, als er am Ende war.
Von Johannes Füssel
    • |
    • |
    • |
    Der Deutsche Meister im Kürbiszüchten 2025 ist David Frommelt aus Erkheim.
    Der Deutsche Meister im Kürbiszüchten 2025 ist David Frommelt aus Erkheim. Foto: David Frommelt

    Da trafen sich aus der gesamten Republik Kürbiszüchter in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) und am Ende schnappte sich ein Unterallgäuer den Titel des Deutschen Meisters. Und er ist kein Unbekannter unter den deutschen Wettbewerbszüchtern: David Frommelt gewann schon einmal den Titel. Und zwar vor drei Jahren als Fünfzehnjähriger, gemeinsam mit seinem älteren Bruder Jakob, der damals 17 Jahre alt war.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden