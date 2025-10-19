Der Deutsche Meister im Kürbiszüchten ist ein Unterallgäuer - und kein Unbekannter

Da trafen sich aus der gesamten Republik Kürbiszüchter in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) und am Ende schnappte sich ein Unterallgäuer den Titel des Deutschen Meisters. Und er ist kein Unbekannter unter den deutschen Wettbewerbszüchtern: David Frommelt gewann schon einmal den Titel. Und zwar vor drei Jahren als Fünfzehnjähriger, gemeinsam mit seinem älteren Bruder Jakob, der damals 17 Jahre alt war.
16-Zentner-Koloss!
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden