Kürzlich war die FCA-Fußballschule zu Gast beim SV Steinheim. 60 fußballbegeisterte Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren erlebten abwechslungsreiche Ferientage ganz im Zeichen des Fußballs. Auf dem Programm standen spannende Trainingseinheiten, angeleitet von qualifizierten FCA-Trainern, in denen die Kinder unter anderem an ihrer Technik, ihrem Dribbling und dem Torschuss feilen konnten.

Verschiedene Turnierformate am Nachmittag sorgten zusätzlich für viel Abwechslung und jede Menge Spaß. Ein besonderes Highlight des Camps war der Stadionausflug in die WWK-Arena. Gemeinsam ging es am Mittwoch mit dem Reisebus nach Augsburg, wo die Kinder einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Arena werfen konnten. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im VIP-Bereich sorgte der Besuch des FCA-Profis Tim Breithaupt mit Autogrammen und Fotos für strahlende Gesichter.

Zum Abschluss des Feriencamps wurde die legendäre Camp-EM ausgetragen. In spannenden Spielen zeigten die Kinder noch einmal ihr ganzes Können, ehe alle Teilnehmenden mit einer Urkunde, einer Medaille und einem FCA-Ball ausgezeichnet wurden.

Ein herzlicher Dank geht an das gesamte Trainerteam der FCA-Fußballschule sowie an alle Helferinnen und Helfer, die das Camp über die gesamte Woche tatkräftig unterstützt haben. Ebenso danken wir Claudio, welcher alle Kinder und Trainer die ganze Woche hervorragend mit Essen versorgt hat. Der SV Steinheim blickt auf eine rundum gelungene Ferienwoche zurück und freut sich schon jetzt darauf, die FCA-Fußballschule auch nächstes Jahr wieder in Steinheim begrüßen zu dürfen.

Icon vergrößern Trainieren wie die Profis: Die Coaches zeigten den Kindern Tipps und Tricks. Foto: Bernd Wassermann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Trainieren wie die Profis: Die Coaches zeigten den Kindern Tipps und Tricks. Foto: Bernd Wassermann

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!