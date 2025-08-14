Icon Menü
Die Geschäftsstelle der AOK in Ottobeuren hat dauerhaft geschlossen. Die Gründe dafür

Das müssen Kunden jetzt wissen

Darum hat die AOK in Ottobeuren geschlossen

Die Geschäftsstelle der AOK in der Marktgemeinde Ottobeuren bleibt dauerhaft zu. Das sind die Gründe und welche Möglichkeiten Kunden jetzt haben.
Von Maike Scholz
    Viele Jahrzehnte war die Krankenkasse AOK mit einer Geschäftsstelle in der Luitpoldstraße in Ottobeuren vertreten. Nun wurde diese geschlossen.
    Viele Jahrzehnte war die Krankenkasse AOK mit einer Geschäftsstelle in der Luitpoldstraße in Ottobeuren vertreten. Nun wurde diese geschlossen. Foto: Verena Kaulfersch

    Die Tür ist verriegelt, ein Schild gibt den Hinweis: Die AOK-Geschäftsstelle in Ottobeuren hat geschlossen – und zwar dauerhaft. Verwundert meldeten sich dazu Leser in der Redaktion. „Die Geschäftsstelle der Krankenkasse gab es in Ottobeuren doch schon so lange“, sagt eine Ottobeurerin. Von der Schließung habe sie nichts mitbekommen. Wir haben bei der AOK nachgefragt, was die Gründe für diese sind.

