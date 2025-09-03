Icon Menü
Die Lackfabrik Gropper+Viandt besteht seit 50 Jahren in Bad Grönenbach

Jubiläum in Bad Grönenbach

Unternehmen wird 50 Jahre alt – dennoch ist der Lack noch lange nicht ab

Die Grönenbacher Lackfabrik Gropper + Viandt besteht seit 1975. Wie sich das Unternehmen fit für die Zukunft macht.
    Das Unternehmen im Gewerbegebiet Bad Grönenbach-Thal ist stetig gewachsen.
    Das Unternehmen im Gewerbegebiet Bad Grönenbach-Thal ist stetig gewachsen. Foto: Louis Zuchtriegel/GV-Lacke

    Mit einer 500 Quadratmeter großen Halle, zwei Gründern und zwei Mitarbeitern fing vor 50 Jahren alles an – im damals neu erschlossenen, noch unbebauten Gewerbegebiet in Bad Grönenbach-Thal. Heute hat die Lackfabrik Gropper + Viandt GmbH – kurz GV-Lacke – rund 100 Mitarbeitende und zählt nach eigenen Angaben zu den erfolgreichen Unternehmen im deutschen Mittelstand. Das von Gerd Gropper und Christian Viandt in zweiter Generation geführte Familienunternehmen stellt jährlich über 5000 Tonnen an Industrielacken für Mittelstands- und Großunternehmen der unterschiedlichsten Branchen im In- und Ausland her. Das Jubiläum feierten die beiden Unterallgäuer Unternehmerfamilien jetzt mit ihrem Team.

