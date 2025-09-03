Unternehmen wird 50 Jahre alt – dennoch ist der Lack noch lange nicht ab

Mit einer 500 Quadratmeter großen Halle, zwei Gründern und zwei Mitarbeitern fing vor 50 Jahren alles an – im damals neu erschlossenen, noch unbebauten Gewerbegebiet in Bad Grönenbach-Thal. Heute hat die Lackfabrik Gropper + Viandt GmbH – kurz GV-Lacke – rund 100 Mitarbeitende und zählt nach eigenen Angaben zu den erfolgreichen Unternehmen im deutschen Mittelstand. Das von Gerd Gropper und Christian Viandt in zweiter Generation geführte Familienunternehmen stellt jährlich über 5000 Tonnen an Industrielacken für Mittelstands- und Großunternehmen der unterschiedlichsten Branchen im In- und Ausland her. Das Jubiläum feierten die beiden Unterallgäuer Unternehmerfamilien jetzt mit ihrem Team.
Jubiläum in Bad Grönenbach
