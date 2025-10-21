Drei Tage Jubiläumsglück

Ein Wochenende lang stand der Hoschmi-Stadl ganz im Zeichen von Musik und Gemeinschaft: Kürzlich feierten die Original Kohbachtaler Musikanten ihr 222-jähriges Bestehen und machten ihr Jubiläum zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Schon am Freitag sorgte der Sternmarsch mit sechs Kapellen – den Egger Musikanten, den Musikkapellen Ungerhausen, Memmingerberg, Eglofs, der Laub’ner Blasmusik und den Westerheimer Musikanten – für einen stimmungsvollen Auftakt. Beim anschließenden Gesamtchor erfüllten kräftige Blasmusikklänge den Platz, während die Sonne über Holzgünz und Schwaighausen unterging. Danach heizten die Original Hopfenbläser mit feinster Blasmusik und bester Laune bis spät in die Nacht ein – ein gelungener erster Festabend.

Der Samstag stand ganz im Zeichen der Schnapszahl: 222 Jahre Kohbachtaler Musikanten – das wurde gefeiert! Mit eindrucksvoller Licht- und Lasershow sowie Partybeats von DJ PhilHouse, perfekt inszeniert von Schmid Veranstaltungstechnik, herrschte im Stadl ausgelassene Stimmung. In buntem Lichtglanz wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert.

Der Festsonntag begann mit einem feierlichen Gottesdienst unter Leitung von Pfarrer Bruno Fink, musikalisch umrahmt von den Kohbachtaler Musikanten. Wenn über 190 Gäste im Stadl gemeinsam Kirchenlieder anstimmen, entsteht ein Gänsehautmoment. Beim anschließenden Frühschoppen sorgte der Musikverein Harmonie Frechenrieden für beste Unterhaltung, während draußen bei Sonnenschein das Kinderprogramm mit Kutschfahrten, Bastelstationen und vielem mehr Groß und Klein begeisterte – ein perfekter Abschluss des Jubiläumswochenendes.

Ein besonderes Highlight befand sich im Anbau des Hoschmi-Stadls: der Retro-Schuppen. Hier konnten Besucherinnen und Besucher auf Zeitreise durch die Vereinsgeschichte gehen. Mit viel Liebe zum Detail hatte das Deko-Team eine Ausstellung gestaltet, die Nostalgie und Herzblut versprühte: alte Trachten und Instrumente, Festschriften, Fotos, Zeitungsberichte und ein Schallplattenspieler mit der eigens aufgenommenen Vereinsplatte ließen die Vergangenheit lebendig werden.

Mit großer Dankbarkeit blicken die Kohbachtaler Musikanten auf diese Tage zurück. Ohne die Unterstützung zahlreicher Helfer, Sponsoren, Vereine und Freunde wäre dieses Fest nicht möglich gewesen. Auch den vielen Besucherinnen und Besuchern gilt ein herzliches Dankeschön.

