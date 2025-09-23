Spende geht an bedürftige Familien

Beim traditionellen Kinderfest der Sportgemeinschaft Volkratshofen konnte durch den Kuchenverkauf ein stolzer Betrag von über 800 Euro gesammelt werden. Dieser Betrag wurde dem Verein „Zusammen Berge versetzen“ gespendet. Dabei ist es der Sportgemeinschaft seit vielen Jahren wichtig, regionale Projekte für bedürftige Familien zu unterstützen.

