400 Tore für Ungerhausen

Frank Mayer vom SV Ungerhausen erreichte jüngst einen historischen Rekord. In seinem 478. Spiel für die Uhus traf er zum 400. Mal ins gegnerische Tor. Nachdem der mittlerweile 47 Jahre alte Goalgetter in seiner fussballerischen Laufbahn, von der Bezirksliga abwärts, in allen Ligen Torschützenkönig war, hört er immer noch nicht mit dem Toreschießen auf und erzielte in der laufenden B-KIassensaison in drei absolvierten Spielen bereits wieder acht Treffer für die zweite Mannschaft des SV Ungerhausen.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!