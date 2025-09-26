Icon Menü
Diese Zahl ist rekordverdächtig: Der Spieler des SV Ungerhausen trifft im 478. zum 400. Mal.

Ungerhausen

400 Tore für Ungerhausen

Diese Zahl ist rekordverdächtig: Der Spieler des SV Ungerhausen trifft im 478. zum 400. Mal.
Von Raphael Kohlhofer für SV Ungerhausen
    Über vereineportal.allgaeuer-zeitung.de können Vereine und andere Organisationen ihre Berichte bequem und schnell an unsere Redaktion senden.
    Über vereineportal.allgaeuer-zeitung.de können Vereine und andere Organisationen ihre Berichte bequem und schnell an unsere Redaktion senden. Foto: Ralf Lienert

    Frank Mayer vom SV Ungerhausen erreichte jüngst einen historischen Rekord. In seinem 478. Spiel für die Uhus traf er zum 400. Mal ins gegnerische Tor. Nachdem der mittlerweile 47 Jahre alte Goalgetter in seiner fussballerischen Laufbahn, von der Bezirksliga abwärts, in allen Ligen Torschützenkönig war, hört er immer noch nicht mit dem Toreschießen auf und erzielte in der laufenden B-KIassensaison in drei absolvierten Spielen bereits wieder acht Treffer für die zweite Mannschaft des SV Ungerhausen.

    Frank Mayer vom SV Ungerhausen hat einen historischen Rekord erreicht.
    Frank Mayer vom SV Ungerhausen hat einen historischen Rekord erreicht. Foto: Raphael Kohlhofer

