Drei Unfälle innerhalb kurzer Zeit: Motorradfahrer und Radfahrer bei Stürzen verletzt

Am Dienstag mussten die Beamten der Polizeiinspektion Memmingen in kürzester Zeit gleich zu mehreren Verkehrsunfällen ausrücken. Dabei wurde mindestens ein Mensch verletzt.

Motorradfahrer stürzt nach Bremsmanöver in Ottobeuren

Der erste Unfall ereignete sich gegen 15:55 Uhr in Ottobeuren in der Luitpoldstraße. Laut Polizeiangaben wollte ein 55-jähriger Autofahrer nach links in den Feneberg-Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 28-jährige Motorradfahrer konnte zwar durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern, kam aber mit seinem Motorrad zu Sturz. Dabei wurde er leicht an der Hand verletzt.

Junger Radfahrer bleibt an Randstein hängen und stürzt

Der zweite Unfall ereignete sich knapp 30 Minuten später am Schleiferplatz in Memmingen. Hier wollte ein 21-jähriger Fahrradfahrer von der Fahrbahn auf den Radweg wechseln. Dabei blieb er mit dem Vorderrad am Randstein hängen und überschlug sich. Er schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und zog sich dadurch Schürfwunden im Gesicht zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Klinikum Memmingen. Der Mann hatte laut Polizeiangaben keinen Helm getragen. Ebenso wie eine Radfahrerin, die einen ähnlichen Unfall erlebte.

Betrunkene Fahrradfahrerin prallt mit Auto zusammen

Gegen 16:40 Uhr wollte eine 44-jährige Fahrradfahrerin von der Bahnhofstraße nach links in den Mulzergraben abbiegen. Auch sie blieb mit dem Vorderrad am Randstein hängen und stürzte vom Rad. Dabei touchierte sie ein Auto, das gerade aus dem Mulzergraben in die Bahnhofstraße abbiegen wollte.

Die Frau erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Am Auto entstand ein Schaden von knapp 200 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei der Radfahrerin deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über drei Promille. Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an. Die Radlerin erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

