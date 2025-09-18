Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Einkaufsmärkte in Bad Grönenbach: Investor Gerhard Breher peilt Eröffnung für Ende 2026 an

Geplantes Nahversorgungszentrum

Verbrauchermärkte in Bad Grönenbach: Für wann ist die Eröffnung anvisiert?

Die Bauarbeiten für das Nahversorgungszentrum am Ortseingang sollen bald starten. Zugleich hat die Gemeinde die Entwässerung der Nachbarfläche im Blick.
Von Verena Kaulfersch
    • |
    • |
    • |
    Die Bauarbeiten für das Nahversorgungszentrum auf einer Fläche am Ortseingang von Bad Grönenbach sollen baldmöglichst beginnen.
    Die Bauarbeiten für das Nahversorgungszentrum auf einer Fläche am Ortseingang von Bad Grönenbach sollen baldmöglichst beginnen. Foto: Armin Schmid (Archiv)

    Die Genehmigung liegt vor, die Bauarbeiten für das geplante Nahversorgungszentrum am Ortseingang von Bad Grönenbach sollen laut Investor Gerhard Breher bald starten. Die Gemeinde will derweil mit dem künftigen Grundstückseigentümer einer angrenzenden Wiese eine Lösung für ein Problem finden, das jüngst eine Debatte ausgelöst hatte: das Wasser, das sich bei viel Niederschlag auf der Fläche sammelt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden