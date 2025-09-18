Verbrauchermärkte in Bad Grönenbach: Für wann ist die Eröffnung anvisiert?

Die Genehmigung liegt vor, die Bauarbeiten für das geplante Nahversorgungszentrum am Ortseingang von Bad Grönenbach sollen laut Investor Gerhard Breher bald starten. Die Gemeinde will derweil mit dem künftigen Grundstückseigentümer einer angrenzenden Wiese eine Lösung für ein Problem finden, das jüngst eine Debatte ausgelöst hatte: das Wasser, das sich bei viel Niederschlag auf der Fläche sammelt.

Verena Kaulfersch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verbrauchermarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grönenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis