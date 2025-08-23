Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Eishockey: Die 16-jährige Caylee Nagle aus Buxheim geht für neun Monate nach Kanada

Großes Abenteuer

Eishockey: Die 16-jährige Caylee Nagle aus Buxheim geht für neun Monate nach Kanada

Die Nachwuchs-Nationalspielerin besucht für neun Monate die „Ontario Hockey Academy“ in Cornwall. Was sie dort alles vorhat.
Von Manfred Jörg
    • |
    • |
    • |
    Kofferpacken ist bei Caylee Nagle angesagt: Die Eishockey-Spielerin aus Buxheim ist von Montag bis Samstag mit der U-18-Nationalmannnschaft unterwegs. Und am Sonntag geht’s für neun Monate nach Kanada.
    Kofferpacken ist bei Caylee Nagle angesagt: Die Eishockey-Spielerin aus Buxheim ist von Montag bis Samstag mit der U-18-Nationalmannnschaft unterwegs. Und am Sonntag geht’s für neun Monate nach Kanada. Foto: Nagle

    Sie hat gar keine Zeit, aufgeregt zu sein. Denn bevor Caylee Nagle am Sonntag, 31. August, abends von München aus direkt nach Montreal fliegt, hat sie noch viel zu tun. Bevor die 16-jährige Eishockey-Spielerin für mehrere Monate nach Kanada geht, steht für sie ab diesem Montag noch ein Lehrgang der deutschen U-18-Nationalmannschaft der Frauen auf dem Programm – inklusive Vier-Nationen-Turnier in Fondo (Südtirol).

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden