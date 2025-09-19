Icon Menü
Eishockey-Oberliga: Der ECDC Memmingen ist mit einem 4:1-Sieg gegen Erding in die neue Saison gestartet

Erst Schreck, dann Sieg

ECDC Memmingen: Auch ein umgecheckter Pokal verdirbt die gute Laune nicht

Ein Malheur sorgt vor dem 4:1-Sieg der Memminger beim Saisoneröffnungsspiel gegen Erding für Aufsehen, der erste Auftritt der Indians noch nicht.
Von Manfred Jörg
    Die beiden Vorsitzenden des ECDC Memmingen, Thomas Butzke (links) und Sven Müller (rechts), freuten sich über den 4:1-Sieg der Indians gegen Erding.
    Die beiden Vorsitzenden des ECDC Memmingen, Thomas Butzke (links) und Sven Müller (rechts), freuten sich über den 4:1-Sieg der Indians gegen Erding. Foto: Siegfried Rebhan

    Der Check war eigentlich fair und auch nicht hart. Vor allem war er unbeabsichtigt. Trotzdem stürzte einer der zahlreichen Nachwuchsspieler des ECDC Memmingen gleich mal den Oberliga-Pokal vom Sockel. Dieser war vor dem Saisoneröffnungsspiel der Eishockey-Oberligen in der der Alpha-Cooling-Arena am Hühnerberg auf einem weißen Zylinder mit dem Logo des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) auf der Eisfläche ausgestellt.

