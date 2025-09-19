ECDC Memmingen: Auch ein umgecheckter Pokal verdirbt die gute Laune nicht

Der Check war eigentlich fair und auch nicht hart. Vor allem war er unbeabsichtigt. Trotzdem stürzte einer der zahlreichen Nachwuchsspieler des ECDC Memmingen gleich mal den Oberliga-Pokal vom Sockel. Dieser war vor dem Saisoneröffnungsspiel der Eishockey-Oberligen in der der Alpha-Cooling-Arena am Hühnerberg auf einem weißen Zylinder mit dem Logo des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) auf der Eisfläche ausgestellt.
Erst Schreck, dann Sieg
