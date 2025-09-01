Knapper Sieg und knappe Niederlage für Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen

Der ECDC Memmingen hat zwei schwere Vorbereitungsspiele absolviert. Gegen das DEL2-Team aus Bad Nauheim gab es am Freitag eine knappe Niederlage, am Sonntag konnte in der Schweiz der EHC Chur mit 5:4 bezwungen werden.

Heimspiel des ECDC Memmingen vor 1100 Zuschauern

Rund 1100 Zuschauer verfolgten die Partie gegen den EC Bad Nauheim. Der zweite Zweitligist der Vorbereitungsphase verlangte den Indians einiges ab, auch wenn die Hausherren besser in die Partie kamen. Im Anfangsdrittel war Tyler Spurgeon zweimal erfolgreich, zur Pause stand es schließlich 2:1. Die Gäste aus Hessen kamen in der Folge zurück und schraubten das Ergebnis nach oben. Am Ende reichten die Memminger Angriffsbemühungen nicht mehr aus, um den Ausgleich zu erzielen. Ein Treffer ins verwaiste Tor der Gastgeber besiegelte den 3:5-Endstand aus Sicht des ECDC, der mit der Leistung aber durchaus zufrieden sein konnte.

Beim Schweizer Zweitligisten zu Gast

Zwei Tage später ging die Reise für die Memminger nach Chur. Die Hauptstadt des Schweizer Kantons Graubünden beherbergt den örtlichen Zweitligisten, der die Indians am Sonntag empfing. Ohne den erkrankten Milan Pfalzer und mit Louis Eisenhut im Tor gingen die Indians bereits früh in Führung, auch wenn die Hausherren insgesamt etwas überlegen waren.

Indians profitieren von Spieldauerstrafe

Die Treffer von Brett Ouderkirk und Felix Brassard reichten aber für ein Unentschieden nach 20 Minuten. Auch der zweite Abschnitt gestaltete sich von den Toren her ausgeglichen. Denis Fominych traf auf Memminger Seite in einer recht hart geführten, aber größtenteils fairen Partie. Die Indians profitierten von einer Spieldauerstrafe gegen einen EHC-Verteidiger, der sich zu einem harten Stockschlag hinreißen ließ.

Memmingen auch im Schlussdrittel erfolgreich

Allgemein wusste das Powerplay bereits zu gefallen, auch im Schlussdrittel waren die Memminger so erfolgreich. Erneut war es Fominych, der die Indians in Führung brachte, Felix Brassard machte mit seinem zweiten Tor den Auswärtssieg klar, denn die Schlussoffensive der Schweizer sollte nichts mehr einbringen. So feierten die Maustädter gemeinsam mit den gut 100 mitgereisten Anhängern den ersten Sieg der neuen Eiszeit.

Das ist der nächste Gegner für den ECDC Memmingen

Schon am Freitag geht es für den ECDC weiter, dann kommt mit dem EC Bregenzerwald das nächste ausländische Team auf die Indians zu. Die Memminger empfangen die Mannschaft aus der Alps-Hockey-League am heimischen Hühnerberg. Tickets sind bereits im Vorverkauf zu vergünstigten Preisen erhältlich.