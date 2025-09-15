Eishockey: Erfolgreiches Testspiel-Wochenende für den ECDC Memmingen

Mit drei Siegen ist Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen aus dem letzten Test-Wochenende gegangen. Die Bayernligisten aus Landsberg und Kempten wurden, mit teils deutlich reduziertem Kader, besiegt. Das höherklassige österreichische Team aus Kitzbühel fegten die Maustädter mit 9:0 vom Eis. Am Donnerstag kommt es nun ab 20 Uhr zum ersten Punktspiel der Oberliga-Saison. Der ECDC empfängt zum Eröffnungsspiel die Erding „Gladiators“.

Aufgrund der ungewöhnlichen Belastung von drei Testspielen am Wochenende rotierte ECDC-Trainer Daniel Huhn in den beiden Vergleichen mit den benachbarten Bayernligisten ordentlich durch. Jeweils zwei Reihen aus dem Profi-Kader wurden von einem Block der U-20-Mannschaft ergänzt. In beiden Partien reichte es am Ende zum Sieg.

Milan Pfalzer erzielt einen Hattrick

Nachdem am Freitag Landsberg bezwungen worden war (4:2), gelang am Sonntag auch in Kempten ein Erfolg. Im ersten Spiel war unter anderem Brett Ouderkirk der Matchwinner, am Sonntagabend sorgte Milan Pfalzer durch einen Hattrick für den 5:2-Endstand. Beide Male drehten die Indians im Schlussabschnitt die Spiele zu ihren Gunsten.

Am Samstag war die eigentliche Generalprobe angesetzt. Gegen Kitzbühel, Mitglied der Alps Hockey League, sollte eigentlich ein echter Gradmesser an den Hühnerberg kommen. Die Österreicher hatten zuvor ihre Tests gegen die Memminger Liga-Konkurrenten Garmisch und Bad Tölz gewonnen. Auch gegen die Indians legten sich ordentlich los. Trotzdem gaben die Memminger bereits früh den Ton an.

Das Auftreten des ECDC sorgt für positive Stimmung

Connor Blake sorgte für den ersten Treffer. Die 1:0-Führung hatte längere Zeit Bestand. Erst im zweiten Spielabschnitt platzte bei den Indians der Knoten. Durch mehrere teils sehenswerte Treffer schraubten sie das Ergebnis auf 5:0. Und auch im letzten Drittel sollte es so weitergehen. Die Gäste waren am Ende fast zu bemitleiden. Ohne Gnade machten die Memminger weiter mit dem Toreschießen, bis das Endergebnis von 9:0 auf der Anzeigetafel stand.

Blake, Spurgeon und Brassard trafen jeweils doppelt, Fominych, Ouderkirk und Gams waren die weiteren Torschützen. So gehen die Maustädter nun frohen Mutes in die anstehende Oberliga-Saison. Nur zwei knappe Niederlagen gegen klassenhöhere Mannschaften mussten in der gesamten Pre-Season hingenommen werden. Insgesamt sorgte das Auftreten des Teams für positive Stimmung rund um den Hühnerberg.

Am Donnerstag erstes Spiel in der Eishockey-Oberliga

Dieser wird auch am Donnerstag der Schauplatz des ersten Oberliga-Spiels der aktuellen Saison sein. Die Memminger richten in diesem Jahr das Eröffnungsspiel aus und empfangen, einen Tag vor dem Rest der Liga, in der Alpha-Cooling-Arena ihren ersten Gegner.

Die Erding „Gladiators“ kommen als Aufsteiger in die Maustadt. Die Oberbayern gelten als äußerst ambitioniert und gehen mit einigen starken Neuzugängen in die Saison. Der ECDC erwartet eine Kulisse von mehr als 2000 Zuschauern, Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.